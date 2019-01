Nytåret fejres i gildet i Faaborg

Faaborg: At fejre indgangen til et nyt år er en tradition, og det er det også i Sct. Georgs Gildet i Faaborg. Her bliver nytåret fejret med en gildehal, der ledes af gildemester Gitte Møller.

Efter gildehallen serveres der et dejligt traktement til en pris af 100 kroner. Drikkevarer sælges til de sædvanlige lave priser.

Nytårsgildehallen foregår tirsdag 8. januar klokken 18.30 i Det gamle Biblioteks lokaler i Grønnegade.

- Det bliver uden tvivl en god indgang til det nye år, forventer Kirsten Røssel fra Sct. Georgs Gildet. /søby