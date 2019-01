Nyt tiltag: 6. klasse rykker ud i erhvervslivet

Ni 6. klasser skal have undervisning på lokale virksomheder i løbet af de næste uger. Projektet kaldes "erhvervsrygsækken" og skal åbne elevernes øjne for job, de måske ikke kendte i forvejen.

- Vi skal ikke pådutte nogen, hvilken vej de skal gå. Det er altid bedst, at unge mennesker vælger det, de har lyst til. Men det er vigtigt, at de får et bredt kendskab til de muligheder, der er inden for erhvervsområdet, og kendskab til, hvor vigtigt det område er for samfundet, siger han.

Det sker som et led i at få flere til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, siger viceborgmester Søren Kristensen (V).

I første omgang rykker i alt ni klasser fra seks skoler ud for at teste projektet og finde ud af, hvordan samarbejdet med virksomhederne konkret skal være. Men om bare tre et halvt år er det tanken, at det skal være bredt ud til alle 4.-9. klasser i hele kommunen, som mindst en gang om året skal på besøg hos en virksomhed.

Socialt ansvar

Én af de virksomheder, som har sagt ja til at være med i forsøgsfasen, og som også har været med til at udvikle "erhvervsrygsækken", er Ringe-virksomheden Jeros, som producerer industri-vaskemaskiner.

Direktør Evita Rosdahl mener, at virksomhederne har gavn af projektet på langt sigt.

- Man snakker om den her problematik med, at vi mangler lærlinge, og det ikke kun i jern- og metalbranchen. Vi skal generelt have de unge til at interessere sig for de faglige uddannelser og få dem til at få øjnene op for de mange muligheder, der er - også uden for Odense og de andre større byer, siger Evita Rosdahl.

- Samtidig har vi i Jeros alle dage haft et ønske om at tage en del af det sociale ansvar her i byen og kommunen. Det interesserer os, hvad der foregår omkring os, og vi vil gerne støtte lokalområdet, siger hun.

De første elever tager på virksomhedsbesøg i slutningen af januar, mens de øvrige klasser følger trop de næste måneder, når det passer ind i undervisningen.