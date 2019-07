Nyt tilbud til forældre: Kontor og børnepasning i samme hus

Tanya Jensen har valgt at passe Lærke på fem år og Emil på tre derhjemme. Nu åbner hun så huset for pasning af flere børn. Foto: Bent Warncke

Pædagogen Tanya Jensen (34) åbner et nyt pasningstilbud i Aastrup. Et familiehus kalder hun det - tilbuddet til forældrene er: Få en kontorarbejdsplads samme sted, dit barn bliver passet.

Åstrup: Sig farvel til lille Anton nede i stuen, og tag så trappen ovenpå for at gå på arbejde i fred og ro. Sådan lyder et nyt privat pasningskoncept, som den 34-årige pædagoguddannede Tanya Jensen efter sommerferien åbner i Aastrup. Her vil hun simpelthen kombinere et kontorhotel med en daginstitution. Med den lille tilføjelse, at det kun er pasningen, man betaler for. Det bliver gratis at benytte kontoret. - Min personlige drøm er, at institution og familie blev meget mere integreret i hinanden, end det er i dag. Jeg tænker også, der er rigtig mange forældre, der gerne vil se deres børn noget mere, men er nødt til afstå fra det af økonomiske årsager, siger hun. Og det synes hun, er ærgerligt. - Jeg synes, at vi som forældre går glip af rigtig meget, når vi overlader pasningen af vores børn til andre hele dagen. Hvorfor ikke få det til at hænge lidt bedre sammen i familierne, spørger Tanya, der blev uddannet i 2011. Sammen med samleveren Rasmus har hun købt den store skibs-inspirerede ejendom, Møllehøj 63, der ligger ved siden af Stofmøllen i Aastrup. Huset, som den tidligere ejer af Stofmøllen Bjarne Tychsen i sin tid byggede, har cirka 400 kvadratmeter under tag. Dertil kommer en grund på 8000 kvadratmeter. Parret er i fuld gang med at indrette ejendommen, så drømmen om et mere integreret arbejds- og privatliv kan realiseres. Den ene ende af huset indrettes til børnepasning med udgang til en legeplads, og i etagen over bliver der indrettet kontorfaciliteter til forældre.

Skovgruppe Du kan finde Tanya Jensen på Facebook.Den hedder "Skovgruppen Spirerne".

Tanya Jensen har en drøm om at få mere sammenhæng i arbejds- og familieliv. Foto: Bent Warncke

Alt eller intet Som vilkårene for børnefamilier er i dag, er det typisk alt eller intet, når det gælder børnepasning. Enten afleverer man sit barn i institutionen og møder det først igen efter en lang arbejdsdag. Eller også trækker man stikket og passer børnene selv, som Tanya Jensen har valgt at gøre i øjeblikket. Hendes pasningstilbud er for 0-6-årige, det skal være fleksibelt og udviske de skarpeste grænser mellem arbejdsliv og privatliv. - Det er som om, vi som samfund bare har accepteret, at man afleverer sine børn, når de er seks-ti måneder gamle, og så ser man ikke mere til dem. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi som familier lever så adskilt. Det er synd både for børnene og forældrene. Vi går glip af så meget, siger hun. Hun forventer ikke, at kontorfaciliteterne vil blive booket op på fuld tid, men mange har i dag mulighed for at flekse med deres arbejdstid og kan arbejde delvist hjemmefra. - Nogle har måske nogle hjemmearbejdsdage i løbet af ugen, som de vil kunne tilbringe her - andre har andre muligheder. Vi har også et gæsteværelse, så man kan hvile sig i løbet af dagen, hvis der er behov for det. Mit mål er at gøre det meget fleksibelt og give både børn og forældre mulighed for at se mere til hinanden i hverdagen, fortæller hun.

3-10 børn Parret er i fuld gang med at indrette pasningsafdelingen, og en legeplads kommer også til i løbet af sommeren. - Tanken er, at vi skal være så meget som muligt ude i det fri - vi har en stor grund, og så har vi jo stranden og Svanninge Bakker indenfor kort køreafstand, fortæller Tanya Jensen. Og så bliver det et pasningssted, hvor indkøringen af børnene ikke skal overstås på to-tre dage. - Indkøring i daginstitutioner er meget hurtigt overstået taget i betragtning, at man faktisk overlader sine børn til helt fremmede mennesker. Normalt ville du ikke overlade dit barn fuldtids til nogen, du kun har kendt i få dage. Men det gør vi, siger hun. Hun håber at kunne etablere et pasningstilbud for op til 10 børn i alderen fra 0 til 6 år. - Jeg har en kollega, der meget gerne vil være med, hvis det viser sig, at der er et behov for det. Men et sted mellem 3 og 10 børn tænker jeg er realistisk, siger hun.