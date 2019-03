Nyt tilbud: Onsdag starter fritidstilbud om design for arkitektur for børn i Årslev

Stedet er kulturhuset Polymeren i Årslev. Her kan børn og unge fra hele kommunen dyrke deres interesse for kunst. Privatfoto

Skoleelever i Faaborg-Midtfyn Kommune møder via "Den kulturelle rygsæk" kunstarter gennem hele deres skolegang. Nu får elever, der ønsker det, mulighed for i deres fritid at dykke længere ned i forskellige kunstarter.

Faaborg-Midtfyn: Fra onsdag 13. marts bliver det muligt at gå til arkitektur og design i fritiden, og over 100 børn og unge mødte tidligere i marts op til start-eventet på Arki Kids på Polymeren i Årslev. Det ses som bekræftelse på, at mange børn og unge i Faaborg-Midtfyn gerne vil udfolde sig kreativt i deres fritid. Kommunens eget projekt, "Den kulturelle rygsæk", har sammen med Dansk Arkitektur Center lanceret et nyt fritidstilbud, der hedder Arki Kids. Her kommer deltagerne til at prøve kræfter med arkitektens og designerens værktøjskasse. Om baggrunden for det nye fritidstilbud fortæller teamleder og projektleder på "Den kulturelle rygsæk" Hasse Winther: - Skoleelever i Faaborg-Midtfyn møder via "Den kulturelle rygsæk" forskellige kunstarter gennem hele deres skolegang. Vi vil gerne give de elever, der ønsker det, mulighed for i deres fritid at dykke længere ned i de kunstarter, de har mødt i skolen. Det er Arki Kids et eksempel på. Det nye fritidstilbud begynder onsdag 13. marts kl. 16.30-18.30. Undervisningen foregår på Polymeren i Årslev. I begyndelsen i maj skal deltagerne på ekskursion til Dansk Arkitektur Center i København. Der er endnu mulighed for at tilmelde sig eller blive skrevet på venteliste.

Et nyt tilbud fra Faaborg-Midtfyn Kommune giver børn og unge mulighed for også i fritiden at dyrke interesse for knst og design. Nogle fik en smagsprøve forleden. Privatfoto