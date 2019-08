Nyt tilbud: Langtidssyge mænd sendes på vildmandskursus

Faaborg-Midtfyn: At være i naturen øger livskvaliteten, afhjælper stress og depression og gøre det lettere at håndtere kroniske sygdomme.

Sådan er filosofien bag det vildmandskursus, som Faaborg-Midtfyn Kommune nu tilbyder mænd, der gerne vil tilbage til hverdagen efter en langtidssygemelding som følge af en livskrise. Det kan være efter diagnoser som stress, angst, depression, kræft, hjerte-kar-sygdom, smerter, overvægt eller diabetes.

Kurset udbydes i samarbejde med firmaet ViNatur og er en del af en phd.-afhandling, som Simon Høegmark, medejer af ViNatur står for.

Deltagerne kommer på kurset til at opleve naturen på tæt hold og mærke urinstinkterne, som vi var afhængige af, dengang vi levede i og af naturen med referencer til jægersamlerkulturen og evolutionspsykologien, lyder det i en pressemeddelelse.

Mændene præsenteres for sansestimulation samt åndedræts- og kropslige øvelser, og de kommer helt ned i tempo og mærker den tryghed og indre ro, som naturen kan give os, lyder det videre.

Vildmandskurserne blev startet op i Svendborg Kommune i 2014 og har siden inspireret til lignende kurser i andre kommuner. Kurserne er udviklet ud fra nyeste forskning og erfaringer inden for naturbaseret behandling.

- Vores erfaring er, at 87 procent af deltagerne siger, at de i høj grad har fået det fysisk og psykisk bedre efter forløbet. Det skyldes, at vi mennesker har nogle urinstinkter. Vi er tilpasset til at være i naturen, og det kan vi bruge til at hele os selv. Når vi er pressede og kommer ud i naturen, så tager vores urinstinkter over og begynder at restituere os. Det, vi kan tilføje, er, at vi forstærker den proces ved hjælp af forskellige øvelser, der frigiver endorfiner og gør, at vi reparerer os selv, forklarer Simon Høegmark.