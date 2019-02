Nyt skoleorkester: Man kan ikke bare trutte, når man føler for det

- Det giver et godt fællesskab for børnene. De skal lytte og være opmærksomme på hinanden. Man skal vente på tur, man kan ikke bare trutte, når man føler for det. Det giver også en oplevelse af, at man bliver bedre, når man øver sig - øvelse gør mester. Det håber vi også, de tager med sig videre i de andre fag, siger hun.

Et orkester er ligeledes en god måde at få børnene til øve sig på at samarbejde, mener Louise Holst Mortensen.

- Vi var så heldige at blive udvalgt som en af de 10 skoler i Danmark, der kommer med i OrkesterMester. Vi har et godt samarbejde med musikskolen, der kan bidrage til undervisningen. Børnene får en indsigt i noget fagspecifikt. Det giver dem en unik mulighed for at se ind i en verden, som folkeskolen normalt ikke kan tilbyde, siger Louise Holst Mortensen.

Årslev: Broskolen er blandt ti skoler i Danmark, der er blevet udvalgt til at deltage i et nyt skoleorkester-projekt under navnet OrkesterMester. Broskolen har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Musikskole startet deres eget skoleorkester op, hvor eleverne på afdeling Bøgehøj skal lære at spille trompet, trombone og tværfløjte, mens eleverne på afdeling Rolfsted skal spille trompet, trombone og saxofon.

1000 elever på 10 skoler fordelt over hele landet bliver mestre i orkesterspil med start fra skoleåret 2018/2019. Der sker som led i en ambitiøs plan med titlen OrkesterMester, som Nordea-fonden støtter med 3,4 millioner.Broskolen er en af de ti udvalgte skoler, og afdeling Bøgehøj og afdeling Rolfsted deltager i projektet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Musikskole. Orkestermestermodellen bliver udfoldet for 3.-6. klasse i begge afdelinger af Broskolen. Eleverne vil blive undervist i 30 uger det første skoleår. I orkestermestertimen er der fire musiklærer, som klassen har til musik - klassens egen musiklærer samt tre lærere fra Faaborg-Midtfyn Musikskole. Klasserne vil også skulle medvirke i forskellige arrangementer i løbet af skoleåret. Det største bliver en årlig OrkesterMesterFest i DR-Byen, i år den 13. juni, hvor udvalgte OrkesterMestre er på scenen sammen med DR SymfoniOrkestret og med børneværter fra DR. Den fælles vision for OrkesterMester er, at i Danmark har skoler orkestre.

Fokus på de mere sjældne instrumenter

Palle Larsen, der er souschef på Faaborg-Midtfyn Musikskole, ser OrkesterMester som en unik mulighed for eleverne på Broskolen at prøve kræfter med de lidt mere sjældne instrumenter, som trompet, trombone, tværfløjte og saxofon.

- På landsplan er der et ønske om, at vi skal skabe skoleorkestre igen. Musikskolerne har eksisteret i mange år, siden 70'erne, men siden krisen i 2008, er det begyndt at gå ned med antallet af instrumental-elever - især på de lidt mere sjældne instrumenter som orkesterinstrumenter. Det er en tendens på landsplan. Derfor vil vi gerne prøve at gøre noget for at skabe noget mere opmærksomhed om orkester-instrumenterne, som eksempelvis strygere, messingblæsere, træblæssere og slagtøj. Et orkester kan være med til at skabe det gode sammenhold på skolerne. Musik er noget, der gør folk glade, Når man spiller i orkester sammen, er man både nødt til at lytte til hinanden og lære at vente på hinanden. Det giver en følelse af sammenhold, og kan styrke det sociale fællesskab, siger han og uddyber:

- Det vigtigste for musikskolen er, at der er en masse børn og unge, der oplever de her instrumenter og får et forhold til dem - så kan det jo være, der er nogen, der får lyst til at blive endnu bedre på deres instrumenter og melde sig ind i musikskolen bagefter.

Den lyst er allerede kommet hos 9-årige Thor William Severin Mangaard, der går i 3.a på Broskolen afdeling Bøgehøj. Selvom han ind til nu mest kun har været bidt af fodbold, er han nu også blevet vild med at være med i det nye skoleorkester.

- Det er mega sjovt, fordi vi skal optræde og spille trompet. Jeg er blevet lidt bidt af det, siger Thor William Severin Mangaard, der godt kan se sig selv fortætte med at spille musik, når OrkesterMester er slut.