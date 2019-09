Nyt projekt i Faaborg-Midtfyn: Unge kan få hjælp til deres første job

Faaborg-Midtfyn: "Fritidsjobindsatsen" er et nyt projekt i og omkring Faaborg, hvor vejleder Jeanette Dalager Jakobsen fra Faaborg-Midtfyn Kommune hjælper unge mellem 13 og 17 år med at komme i kontakt med virksomheder, så de kan få deres første fritidsjob - og dermed lære, hvad det vil sige at have job, ansvar og skulle lave selvangivelse. Det fortæller Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd i et nyhedsbrev.

- De fleste børn og unge får et kærligt eller kraftigt skub af deres forældre, når de skal i gang med at søge fritidsjob. Men der er også nogle, som ikke lige har den støtte ved hånden. Så kan det første skridt være rigtig svært. Vi ved, at et fritidsjob udover penge giver den unge en følelse af ansvar og en masse læring i alt fra at møde til tiden til det praktiske omkring jobaftaler og selvangivelser, siger Jeanette Dalager Jakobsen i nyhedsbrevet. 17-årig Saman Ahmad Aljosif er én af de unge, som har fået hjælp fra Fritidsjob-indsatsen til at få sit første job. Han har været opvasker på restaurant Spisehuset/Det Hvide Pakhus i Faaborg siden juni. Og det har han gjort rigtig godt, fortæller Kate Poulsen fra Spisehuset/Det Hvide Pakhus.

- Det er en rigtig fin ordning til at få skabt kontakten mellem os virksomheder og de unge. Det kan til tider være svært at få de ansatte, vi har brug for - særligt for os som har brug for mange i sommermånederne, hvor der ikke rigtig er mulighed for at de tager tre ugers sommerferie, siger hun i erhvervsrådets nyhedsbrev.

Da Jeanette Dalager Jakobsen i juni bankede på og fortalte om indsatsen, tog Kate Poulsen imod med et smil:

- Jeg havde ansat de fleste af dem, jeg skulle bruge, men havde plads til én mere. Og jeg lovede ikke noget. Det handler jo også om kemi og om at se, om den unge har de kvalifikationer, vi har brug for. Men det havde Saman, og han har gjort det godt hele sommeren. Været mødestabil, og en god ansat. Så det er jo fint, at vi også kan give ham en god oplevelse af at have fået sit første job, siger hun.

Saman Ahmad Aljosif har været glad for arbejdet og for at komme i opvasken på Spisehuset, hvor han både har haft gode kolleger, fået trænet dansk og selvfølgelig sørget for rent service til gæsterne. Og så er der jo det godt plus, at han også har fået nogle gode penge ud af arbejdet.

Sommersæsonen er ved at være slut, og det er usikkert om der bliver ved med at være timer til Saman i de noget tyndere efterårs- og vintermåneder. Men Kate Poulsen er klar på at trække på Jeanette Dalager næste forår, når hun igen skal i gang med at fylde sommerens vagtplaner til både Spisehuset og Det Hvide Pakhus.