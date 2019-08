Nyt program: Ældre Sagen Midtfyn runder 5000 medlemmer

Ældre Sagen Midtfyn er klar med nyt stort program for efteråret og vinteren.

Midtfyn: Ældre Sagen Midtfyns program for sæson 2019/20 er netop kommet på gaden. Programmet bliver ikke længere sendt ud til medlemskredsen. I stedet kan programmet gratis hentes primært på bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn kommune, men programmet vil også ligge mange andre steder.

Programmet kan også læses på lokalforeningens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/midtfyn.

Lokalbestyrelsen har bestræbt sig på, at tilbyde et afvekslende og spændende program, som henvender sig bredt til de flere end 5000 medlemmer i lokalafdelingen, skriver lokalbestyrelsen i en hjemmeside.

Sæsonen åbnes med en tur til forsorgsmuseet i Svendborg 30. august og følges op af et modeshow med seniorshoppen 16. september . Derudover tilbydes mandefisketur 16. oktober, en inspirationsmøde om forsikringer 5. november samt julefrokost under sloganet "Spis Sammen" 5. december.

Næste år indledes med et foredrag om prostata i januar og 14. februar bydes op til Seniorbal i Ryslinge forsamlingshus. Årsmødet er i år 12. marts, og Lokalafdelingen deltager i "Danmark Spiser sammen" med et arrangement 23. april.

Sæsonen afsluttes med udflugt til kunstmuseet Trapholt i Kolding 12. maj.

Lokalbestyrelsen håber, at mange vil benytte sig af de tilbud, der er med i sæsonens program.

I lokalafdelingen gør i øvrigt opmærksom på, at man altid har brug for flere hænder og derfor gerne hører fra interesserede, som har tid og lyst til at gøre en forskel i lokalsamfundet.