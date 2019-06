Nyt medborgerhus åbnet i Ringe: - Guldhøj skal have rum og plads til alle

Ringe: Ved Byforums sommermøde på Guldhøj torsdag 13. juni blev den røde snor klippet over for at markere åbningen af Guldhøj - samtidig blev borgmester Hans Stavnsagers underskrift sat på Guldhøjs brugeraftale med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Byforums sommermøde var det første arrangement i det nye foreningshus Guldhøj, og der var 66 deltagere til mødet, hvor der blev serveret en spændende buffet med syrisk mad, fremstillet af lokale syriske damer.

Huset Guldhøj er en nystiftet forening, der holder til i en del af den tidligere Guldhøj Skole. Lokalerne er stillet til rådighed af Faaborg Midtfyn Kommune. Guldhøj er et hus i tre plan på 1.800 kvadratmeter. Det betyder, at der er mange faciliteter til rådighed, eksempelvis lyse gode klasselokaler, en flot aula samt caféområde med køkken, oplyser Jørn Johansen, der er i bestyrelsen i Foreningen Guldhøj, i en pressemeddelelse.

- Guldhøj skal være et forenings- og medborgerhus med rum og plads, der kan tilgodese alle borgere, der har lyst til at komme i huset. Forskellige foreninger, organisationer og interessegrupper kan leje et lokale til en rimelig pris, siger Jørn Johansen og tilføjer:

- Der har været stor interesse fra foreninger og organisationer for at komme ind på Guldhøj allerede. Frivillige arbejder hårdt for, at lokalerne kan blive klar til efter sommerferien.