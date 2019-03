Faaborgs nye busholdeplads bliver færdig i slutningen af april. Men måske tændes der allerede i næste uge for det nye lyskryds ud for Lidl. Der skal dog først lige laves afstribning på vejen.

- Der bliver først tændt for lyset, når der er lavet afstribning på vejen. Det arbejde er planlagt til den kommende uge, men det afhænger af vejret. Hvis det bliver lortevejr i næste uge, kan vi blive nødt til at skubbe det en dag eller to eller tre. Men hvis det bliver godt vejr i næste uge, er tanken, at vi kan tænde for lyset i slutningen af ugen, fortæller Ole Tyrsted Jørgensen, afdelingsleder i Natur og Trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Anlægget af en ny busholdeplads har givet en del debat og kritik fra flere af byens borgere.Anlægget af den nye busholdeplads blev besluttet, da politikerne ønsker at bruge den nuværende busholdeplads placering til andre formål. - Den nuværende busholdeplads ligger på Faaborgs næstbedste grund, og den vil vi gerne bruge til at skabe udvikling og vækst i Faaborg. Det er synd, hvis den kun bruges til tomme garager og busholdeplads, forklarede formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V), til avisen i oktober. I første omgang var det tanken, at det nye store Øhavsmuseum skulle ligge på den nuværende busholdeplads. Men siden har tingene ændret sig, så det nu er mere sandsynligt, at Øhavsmuseet flytter over på Slagterigrunden, hvor museet foreløbig har fået lov til at bruge Frølageret - i hvert fald i en midlertidig periode. Dermed er vejen banet for at bruge den nuværende busholdplads til andre formål. Hvad det skal være, er endnu ikke besluttet. Arbejdet med den nye busholdeplads udføres med Egelund som entreprenør. Det er firmaet Swarco, der står bag installationen af det nye lyskryds.

Det bliver forhåbentlig lettere for alle at orientere sig, når lyskrydset kommer i drift, og der kommer afstribning på vejen. Foto: Palle Søby

Ender det med trafikkaos?

Flytningen har været genstand for en del kritik - blandt andet i læserbreve her i avisen.

Og med hensyn til lyskrydset er der flere, der har luftet frygt for, at det vil give trafikale problemer helt hen i rundkørslen ved kraftvarmeværket, for eksempel når bilerne holder for rødt i myldretiden om morgenen. Så kan det hele risikere at sande til i rundkørslen, lyder bekymringen.

- Det er klart, at hvis vi oplever, at der kommer problemer med lange køer, vil vi gå ind og optimere lysets skitftetider, så der bliver længere tid, hvor man kører på langs og kortere tid på tværs i spidsbelastningerne. Det kan vi regulere løbende, og vi kan lave grønne bølger og den slags. Så det opfatter jeg ikke som noget, der bliver et stort problem. Det er noget, vi kan finjustere, siger Ole Tyrsted Jørgensen.

Med det nye lyskryds kan man - med lidt god vilje - sige, at Faaborg kommer op på fire lyskryds. De to lyskryds ved Østergade og Østerbrogade er dog så tæt på hinanden, at de næsten kan opfattes som ét lyskryds. Derudover er der et lyssignal, som letter passagen for fodgængere på Assensvej i nærheden af Øhavsskolen, afdeling Uglen.