Nyt kunstprojekt: Lokalt par udstiller på Ringe Station

Ringe: Frem til 22. april kan man på Ringe Station opleve kunst fra billedkunstner og idéjonglør Per Buk og kunstgrafiker Ann-Kerstina Nielsen. Det er resultatet af et samarbejde med Midtfyns kunstforening, der i efteråret søgte BorgerBudget om midler til at udvikle bymidten.

Projektet betyder nu, at lokale kunstnere inviteres til at arbejde og udstille på Ringe station i en periode fra en til tre uger.

Kunstnerparret Per Buk og grafiker Ann-Kerstina Nielsen er de første til at udstille i de nyindrettede lokaler. Per Buk, 1969, er autodidakt billedkunstner. Med spontane kompositioner og et gennemtænkt farvevalg udtrykker Per Buks malerier livsglæde, og motiverne er ofte fantasifulde med myriader af fabeldyr og fugle.

Ann-Kerstina Nielsen, 1965, driver Galleri NO 44 i Møllergade i Svendborg sammen med Per Buk. Hun laver grafiske værker med miljømæssig omtanke. Hun er medlem af den Internationale kunstnersammenslutning RIIMFAXE, Danske Grafikere, BKF, Hollufgård samt formand for SAKS grafiske kælder.