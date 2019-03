Nyt i Huset: Dybe snakke og kreative udfoldelser

Faaborg: To nye aktivitetsgrupper har set dagens lys i Huset på Færgevej 2 i Faaborg.

Huset har i forvejen et bredt udbud af forskellige aktivitetsgrupper og med de to nye grupper udvider Huset paletten af aktivitetstilbud til borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Særligt for disse to grupper er, at de begge ligger i aftentimerne, hvilket gør det muligt for mennesker, der er på arbejdsmarkedet at kunne deltage i grupperne.

Den ene gruppe er en samtalegruppe, hvor snakken kommer til at handle om de dybere og mere eksistentielle spørgsmål her i livet.

Den anden gruppe er en kreativ gruppe, hvor man kan komme og sy og lave patchwork.

Begge grupper er blevet til på baggrund af henvendelser fra borgere, som har ønsket sig en gruppe med lige dette fokus. Har du lyst til at blive en del af en eller begge grupper, skal du kontakte Huset på 62 61 49 02 / huset-2@c.dk eller komme forbi i åbningstiden.