Nyt garnhus i Fjellerup: Dortes garndrøm blev en realitet

- Jeg har haft lyst til at åbne mit eget det seneste par år, og jeg havde også lavet alle forberedelserne til det, men så turde jeg ikke alligevel. Nu har jeg sparet sammen, garnet er købt, og det var lidt et sats, fortæller Dorte Blenstrup med et smil og et håb om, at garnbutikken kan blive så stor en succes, at hun kan leve af det.

Dorte Blenstrup er 56 år. Hun har tre børn på 28, 34 og 36 år og seks børnebørn i alderen fra tre til 10 år.Ved siden af garnbutikken arbejder hun som tappeoperatør på Rynkeby i Ringe. Ud over selv at strikke meget i sin fritid cykler Dorte Blenstrup for Team Rynkeby, og hun har også været med til at cykle til Paris et år. 1. juli åbnede hun butikken Bedstes lille garnhus på Højholtvej 26. Åbningstiderne er tirsdag, onsdag og torsdag i lige uger og mandag, tirsdag og torsdag i ulige uger, alle dage fra klokken 13 til 18. Når man handler hos Bedstes lille garnhus, kan man få et stempelkort. For hver 100 kroner man køber for, får man et stempel. Ved det 10. stempel får man 100 kroner i rabat på det næste køb.

Forhåbentlig fuldtid en dag

Ved siden af garnbutikken arbejder Dorte Blenstrup på Rynkeby i Ringe. Hun arbejder om natten, og for at butikken på hjemmeadressen kan passe med arbejdet på fabrikken, har hun åbent tre dage om ugen, men folk har mulighed for at ringe til hende og aftale et tidspunkt at komme forbi i garnhuset, når Dorte Blenstrup er hjemme.

- Jeg vil gerne have det her som hovedbeskæftigelse, så man tjener penge på det, men jeg ved også, at man skal give det et år eller to, fortæller Dorte Blenstrup og uddyber:

- Jeg kan godt mærke, at jeg har 10 år tilbage på arbejdsmarkedet, og det kan kroppen måske ikke holde til i længden.

Dorte Blenstrup har bygget sin forretning op efter en strategi, som hun mener er meget vigtig.

- Jeg har fulgt det råd, at man ikke skal satse mere, end man kan tåle at tabe, men så er der i hvert fald en masse til børn og børnebørnene det næste par år, siger Dorte Blenstrup med et smil.