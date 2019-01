Nyt blod i svingerklubben: Afrodite Club har fået nye, yngre medlemmer

Svingerklubben Afrodite Club i Ringe har både været i tv og avisen over sommeren. Det har betydet god reklame for Danmarks hyggeligste svingerklub og det har samtidig fjernet noget af det tabu, der stadig hænger over svingermiljøet.

Ringe: Ringes lokale svingerklub, Afrodite Club, var på alles læber sidst på sommeren, da værtsparret Stella og Peter Spælling var med i DR-udsendelsen "Adam og Eva anno 2018" og efterfølgende hittede med artiklen på fyens.dk.

Medejeren af svingerklubben, Stella Spælling, har været så glad for alt den opmærksomhed klubben og svingermiljøet har fået.

- At komme i medierne gør det næsten altid bedre. Folk er jo nysgerrige, så får de chancen for at se, at vi ligger her på Fyn, tror på det koncept, vi viser, og lytter til vores gæsters udtalelser, så er det jo et win for os og for dem, der kommer herned og får chancen for at prøve det af, fortæller hun.

Medierne gør i følge Stella Spælling folk nysgerrige og særligt i år har de været med til at trække mange yngre mennesker til. Hun fortæller, at hvor gennemsnitsalderen i klubben før har været cirka 35 er den nu tættere på 30. Den udvikling takker hun medierne for.

- Vi tror helt sikkert at folk har fået et mere menneskeligt syn på svingermiljøet. Det er jo derfor vi stiller op, som vi gør. Det er nemlig for at afkræfte fordommen om, at det kun er grimme mennesker der ikke kan score, der kommer herned. Vi vil vise, at alle hernede er lige, uanset dit job eller status, siger hun.