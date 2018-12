Nyt år med nye lækkerier i Faldsled

Faldsled: Beboerforeningens fællesspisninger i Den Gamle Skole i Faldsled er blevet en kæmpesucces. Sidste gang var der udsolgt med 60 spisende gæster, som ud over lækker mad blev underholdt i form af et "speakers corner" som i Hyde Park i London.

Og succesen fortsætter i det nye år. Når julens og nytårets mange madgilder er brændt af, er der igen fællesspisning i Faldsled fredag 11. januar klokken 18. Her er menuen klar suppe, tarteletter med høns i asparges og is til dessert.

Næste fællesspisning er derefter fredag 22. februar klokken 18, hvor menuen er gullasch med kartoffelmos, rødbedesalat og citronfromage til dessert.

Alle herlighederne leveres af Svanninge Sognegaard. Beboerforeningen giver kaffe med sødt til.

Prisen er 80 kroner for voksne og 30 kroner for børn. For ikke-medlemmer henholdsvis 100 og 50 kroner.

Man skal huske at tage service med, og så kan man ellers købe drikkevarer til billige priser.

Tilmelding sker til Bente Kjærgaard Jensen på 50 49 42 35 eller Birthe Pedersen på 30 63 68 15.

Tilmeldingsfrister er henholdsvis 4. januar og 15. februar.