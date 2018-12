Faaborg: Nu ved medlemmerne af Brugerrådet på Faaborg Lystbådehavn, hvad det skal arbejde med, for rådet, der har eksisteret siden 2013, har nu fået sig et sæt vedtægter.

Heraf fremgår blandt andet, at Brugerrådets formål er at skabe et positivt samarbejde mellem lystbådehavnens brugere (personer med båd eller bådplads i havnene), de maritime foreninger og Faaborg Havn. Faaborg Lystbådehavn skal være et godt sted for søsportsklubber og erhvervsvirksomheder, som kan betjene havnens brugere.

Vedtægterne fastslår også, at Brugerrådet er alene rådgivende i forhold til kommunalbestyrelsen og havneadministrationen og intet økonomisk ansvar har. Brugerrådet skal høres ved væsentlige ændringer for søsportens betingelser i og omkring Faaborg Lystbådehavn, for eksempel klubbernes lejebetingelser, lokalplaner og projekter samt udvikling af de borgervendte rekreative muligheder i området.

Brugerrådet består af fastliggere i lystbådehavnen, en repræsentant fra Faaborg Sejlklub, én fra Faaborg Bådejerforening samt havnemesteren.