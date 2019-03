Nyopstartet forening har brug for lokal opbakning

I Årslev har en flok lokale musikere taget initiativ til at starte byens helt egen musikforening. Men nærmest inden Årslev Musikforening så dagens lys første gang, var den ved at gå nedenom og hjem. Der er brug for lokal opbakning, fortæller formanden.

- Men så trådte to ud af bestyrelsen igen, og vi var bange for, det ville løbe ud i sandet. Men nu har vi fået én mere med i bestyrelsen igen, så vi er fire, fortæller formanden.

- Vi synes, der mangler musik i lokalområdet. Vores plan er at skabe et musikalsk mødested i Årslev, siger formand Brian Danielsen, som selv spiller guitar i bandet RockOn i byen. Foreningen har dog desværre fået en svær start på livet, fortæller han.

Brug for lokal opbakning

På trods af gode idéer og intentioner er det ikke helt ligetil at få stablet en forening på benene, har bestyrelsesmedlemmerne erfaret.

- Vi har 50 medlemmer i vores Facebookgruppe, men indtil videre er der kun 14 betalende medlemmer. Vi er lige nu ude at søge flere, siger kasserer Bjarne Volder, der selv spiller guitar og basguitar i flere bands.

- Det tager tid og kræfter at starte en forening fra bunden, og vi er stadig i opstartsfasen. Men vi håber, at vi kan få flere med, fortæller formanden, som desværre ser en kedelig tendens i det lokale foreningsliv:

- Der er ikke så mange, der støtter op om foreningerne her i lokalområdet. Folk vil oftest gerne have, at de er her, men de vil ikke så gerne selv yde noget. Men hvis vi er flere, der tager en tørn, så kan det bedre lykkes, mener Brian Danielsen.

Det koster en 50'er at melde sig ind i foreningen. Første år er gratis, og herefter vil medlemskabet koste 100 kroner årligt. Alle kan melde sig ind i foreningen, som udover beboere i Årslev har medlemmer fra Svendborg og Odense. Man behøver ikke en gang at kunne spille et instrument.

Foreningen planlægger for alvor at sætte fut i foreningen med deres første koncert den 26. april. De nærmere detaljer ventes at falde på plads løbende.