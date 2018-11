Nykomponeret musik til flæskesteg i den gamle stationsbygning

Ringe: På fredag den 30. november kan man igen lytte til musik, hygge og være med til fællessang i stationsbygningen i Ringe, når endnu en udgave af MusikStation/café løber af stablen.

Det er faktisk den sidste af de i første omgang planlagte musikbegivenheder, men allerede nu kan initiativtageren, Hans Henrik Pedersen, afsløre, at musikken og hyggen vender tilbage i det nye år.

- Flere og flere har opdaget arrangementet og viser interesse. Første gang var der dem, som jeg tvang med, anden gang lidt flere, og den tredje gang var der caféstemning, hvor vi virkelig kunne fornemme, at der blev hygget og snakket. Så tanken er, at det skal fortsætte den første fredag i måneden, siger Hans Henrik Pedersen, der i 2019 åbner musikcaféen for første gang 4. januar.

- Det er et stort arbejde at arrangere. For selv om jeg er gået på efterløn, så er jeg femdobbelt bedstefar, smiler Hans Henrik Pedersen med henvisning til, at han i de seneste to måneder har haft et arrangement hver 14. dag og nu åbner op en gang om måneden.