Nye tider: Troels vil skabe en anerkendende kultur og mere struktur hos Gislev Børnehus

Den 1. marts trådte Troels Juul Hansen ind af døren til Børnehuset Solstrålen i Gislev som ny leder af børnehaven, vuggestuen og SFO'en. Et job med stormvejr og solskin og ikke mindst nye udfordringer for lederen fra Aunslev.

- Forandring er rigtig svært for alle mennesker, og jeg tror, at de (medarbejderne red.) har været usikre på, hvad de selv kan, og hvad er det er, jeg vil. Der, hvor jeg klart har mine styrkesider som leder, er på det pædagogiske og relationelle felt. Jeg passer rigtig godt på mine medarbejdere, og jeg er også meget omsorgsfuld, men jeg sætter også krav til mine medarbejdere, uddyber han.

- Det skal ikke bare være, fordi det plejer vi at gøre. Plejer er død, så derfor bliver vi nødt til at tænke, hvorfor er det, vi gør det, hvad er det, vi vil give børnene, og hvorfor bruger vi rigtig mange personaleressourcer på det enkelte arrangement, fortæller Troels Juul Hansen og uddyber:

Gislev: Plejer er død, slår 52-årige Troels Juul Hansen fast, da vi sidder i de ældre bygninger som huser børnehaven og vuggestuen Solstrålen. Lige på den anden side af væggen høres grin og gråd fra børnene, og de hurtige, energiske lyde fra børnefødder over gulvet, og legetøj der hurtigt og voldsomt skifter hænder. Troels Juul Hansen tiltrådte som leder af børnehuset og SFO'en den 1. marts, og de første fire måneder, inden ferien kaldte, har været udfordrende, men forandringer er nødvendige på den lokale matrikel og ofte hårde at implementere, uanset hvor man er, mener Troels Juul Hansen.

52 år, bor i Aunslev med sin kæreste Tanja Bidstrup, hendes to børn og deres fælles søn på syv år. Herudover har Troels Juul Hansen en søn på 28 år, og han er netop blevet farfar for første gang. Han løber meget og er i gang med at starte en løbeklub i Aunslev, hvor han også tager en løberuddannelse. Uddannet pædagog. Han har en diplom i ledelse samt halvandet års mastermodul i ledelse. Han kommer fra en stilling som leder af Aunslev skolefritidsordning, og han har 12 års ledererfaring i bagagen.

- Jeg kan godt lide den kombination af at kunne være leder på gulvet samtidig med at være pædagog og så forhåbentlig være én, de andre kan spejle sig i, fortæller Troels Juul Hansen.

Troels Juul Hansen kommer fra en stilling som afdelingsleder af Aunslev skolefritidsordning på Vibeskolen, og han har 12 års ledererfaring i bagagen. En af de ting, han især vil sætte mere ind på hos Solstrålen, er børnenes mulighed for at gøre tingene selv. Det skal være på børnenes præmisser frem for de voksnes. Derfor har han blandt andet skiftet de store kander, som kun de voksne kunne håndtere til frokosten, ud med mindre kander, så børnene selv kan hælde op.

Anerkendelse og struktur baner vejen

Noget af det første, de gjorde, efter Troels Juul Hansen startede som leder, var at finde ud af, hvad børnehuset skal stå for. Det er nemlig vigtigt for den nye leder, at der er struktur og et klart billede af, hvad de kan tilbyde. Børnehuset vil være kendt for udelivet og bevægelse.

- Vi skal ikke drukne i pædagogikker, men når man kommer ind som forældre eller gæst, skal man have en følelse af, at vi lever og ånder for vores arbejde og have en fornemmelse af, at det er rart at komme ind her, fortæller Troels Juul Hansen.

Det skal ikke kun være rart inde i børnehuset. Troels Juul Hansen har også en vision om, at det skal være rart, når de møder folk udenfor matriklen.

- Det, man skal snakke om oppe i Gislev, skal emme af, at vi gider vores arbejde. Når vi går ture, skal vi hilse på folk, fordi der er vi ansigtet udadtil for borgerne. De ved, at vi kommer fra Gislev Børnehave, og det skal emme af wow. Det vil jeg gerne have, vi bliver kendte på, forklarer Troels Juul Hansen.