Vantinge: Hvordan får man skabt mere og nyt liv i det gamle forsamlingshus i Vantinge?

Det er en tanke, som folkene i landsbyen har arbejdet på igennem længere tid, og som nu er en helt klar vision om at gøre forsamlingshuset til et multimediecenter.

Søndag dannede huset fra 1914 rammen om en workshop, hvor 20 fra hele landet slog sig ned i det midtfynske forsamlingshus med deres computere for at få tips til musikproduktion. I front for workshoppen var den lokale Holger Lagerfeldt, der til daglig finpudser musik for de største danske musiknavne - blandt andet Scarlet Pleasure, Rasmus Seebach og Helmig.

- Det her er en prøveballon i forhold til at få andre ting ind i huset end lige moster Odas fødselsdag. Det er selvfølgelig godt nok, men visionen er at kunne bruge huset til andet, forklarer Holger Lagerfeldt, der har eget studie i Vantinge.