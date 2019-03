Nye shots-bælter får et skud ved Bierfesten

Vester Aaby: Det går fortsat fint med at sælge billetter til den årlige Bierfest, som bliver næste store begivenhed i Bøgebjerghallen efter Bøgebjergmessen søndag 10. marts.

Bierfesten finder igen sted skærtorsdag, som ligger sent i år - 18. april - så der er stadig halvanden måned at sælge billetter i. Men allerede nu er man tæt på sidste års besøgstal på godt 550 mennesker. Lige nu er der solgt lidt over 500 billetter, så det skulle være mærkeligt, om ikke man kommer højere op i år.

Der er plads til 704 gæster ved Bierfesten, hvor et tyrolerorkester giver den fuld gas i bedste tyske oktoberfest-stemning.

Selv om det hedder Bierfest, og kæmpestore fadøl naturligvis er det helt store hit, var det for eksempel sidste år helt tydeligt, at der også var rigtig godt gang i salget af shots.

- Sidste år fik vi udsolgt af shots, men i år køber vi ekstra ind, så vi løber garanteret ikke tør for shots i år, lover Michal Bang Sørensen fra arrangørgruppen bag Bierfesten.

I forhold til shots indføres en nyskabelse i år: Her vil man kunne købe shots-bælter, sorte stofbælter, der hænges over skulderen ligesom patronbælter. Og så bliver der puttet 10 shots i hvert bælte.

- Hvert bælte er nummereret og gælder som lod i en konkurrence om en præmie. Hvad præmien bliver, har vi ikke helt lagt os fast på endnu, siger Michal Bang Sørensen.

Bierfesten, som vil forvandle Bøgebjerghallen til et surrealistisk inferno af fadøl, tyrolerstemning - og shots i lange bælter - brager løs skærtorsdag, 18. april klokken 13-20.

Billetten til Bierfesten koster 340 kroner, og så skal man selvfølgelig selv betale for fadøl, shots, mokai og så videre. Billetter kan købes på www.billetten.dk. Her er der stadig et par borde åbne, og ellers bliver der åbnet nye borde, efterhånden som behovet opstår. Sidste år gav Bierfesten knap 80.000 kroner i overskud, som blev delt ligeligt mellem Bøgebjerg Idrætsforening og Bøgebjerghallen.