Nye midtfynske værter på Økodag: Anita og Niels Erik Maegaard byder velkommen til køernes forårsfest

Et gårdejerpar ved Ringe er for første gang vært, når den landsdækkende Økodag holdes lørdag 14. april - børnene kan klappe kalve, bage pandekager og gå på opdagelse på gården, og man kan også få smagsprøver på mejeriprodukter.

Eskildstrup/Ringe: Anita og Niels Erik Maegaard byder for første gang alle interesserede velkommen til køernes forårsfest.

De deltager i Økodagen, og på gården bor 210 sortbrogede køer med deres kalve.

Arbejdet med at lette klimaaftrykket går som en rød tråd gennem parrets landbrug. Der er led-belysning og solceller, og når traktoren startes, begrænses dieselforbruget ved at tilpasse dæktryk og at indstille maskiner, så det passer til opgaven.

Gården på Klaus Berntsens Vej 25 ved Ringe er i den grad indstillet til at byde Økodags-gæsterne velkomne søndag 14. april.

Børnene kan klappe kalve, bage pandekager og gå på opdagelse på gården. Man kan også få smagsprøver på mejeriprodukter.

Gæster uden bil kan komme til gården ved at tage regionalbanen fra Odense-Svendborg. Fra Pederstrup Station kører en 20 personers bus frem og tilbage. Den er gratis. Er den fyldt, kan man også gå de 2,7 kilometer til gården.