Nye kræfter til Faaborg: Nick Bøg Nielsen vender hjem til Faaborg ØH

Faaborg: Faaborg ØH's 2. divisionshold bliver fra næste sæson forstærket af 19-årige Nick Bøg Nielsen, der således vender tilbage til barndomsklubben fra GOG, hvor han har været på talentudvikling.

Niels Bøg Nielsen, søn af Ove "Albani" Nielsen, har i sine drengeår spillet både for Faaborg HK og ØH, inden han kom med på GOG's talenthold. Her har han i denne sæson spillet 2. division.

- Han er meget ambitiøs og lidt af en all roundspiller, og vi ved, han også kan score mål. Han lavede seks mod os, da vi mødte GOG tidligere på sæsonen, konstaterer klubformand Jens Blom Nielsen.

Nick Bøg Nielsen blev præsenteret ved et arrangement for klubbens sponosorer lørdag. Han er dermed tredje nytilkommer til næste sæson, der nu er sat navne på. De to andre er Andreas Banggaard og Magnus Nowak og begge kommer fra HC Odense.