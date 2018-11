Nye indbrud: Tyve slog til ved højlys dag

Nr. Lyndelse/Søllinge/Pejrup: Weekenden bød som tidligere fortalt på stribevis af indbrud rundt om i kommunen, og i løbet af mandagen var indbrudstyve også på spil.

På Albanivej i Nr. Lyndelse blev der begået indbrud i perioden fra klokken 6.45 og til klokken 19. Et kældervindue er aflistet, og efterfølgende har indbrudstyven(e) været rundt i hele huset.

Her er der intet overblik over eventuelt stjålne genstande, men det er der i forbindelse med et indbrud i en villa på Pejrupvej mellem Faaborg og Vester Åby.

Det er ligeledes sket i løbet af mandagen - fra klokken 9.30 og til 17.40, hvor et bryggersvindue er brudt op. Fra huset er der stjålet PH spisebordslampe, fire PH standerlamper, Bosch bordsav, Dewalt afkorter, Makita skruemaskine, Rolex armbåndsur, John Deville armbåndsur, Oris armbåndsur samt to guldlightere af mærkerne Dunhill og Dupont.

Omvendt fik tyvene ikke noget ud af anstrengelserne på Søllingevej på Midtfyn. Ifølge politiets døgnrapport var der indbrud i en privat ejendom fra mandag morgen klokken 4 og frem til klokken 16, men der blev ikke stjålet noget.