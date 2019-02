Nye boliger: Klar til at bygge på omstridt grund

Faaborg: Nu ser det endelig ud til, at der snart kommer skred i byggeriet på den omstridte hjørnegrund ved Jomfrulågen/Banegårdspladsen. Kommunalbestyrelsens økonomiudvalg har netop sagt god for et projekt, der betyder, at Steffen Larsen kan gå i gang med at bygge lejligheder for Faaborg Boligforening.

Området ligger i øjeblikket skæmmet af et temmelig forsømt hus, der må lade livet for 17 moderne lejligheder på tilsammen små 1600 kvadratmeter.

Anvendelsen af grunden har været temmelig omstridt, ikke mindst mindst op til kommunalvalget i 2013, da der var planer fremme om at lave en dagligvarebutik. Modstanden hos faaborgenserne var stor, og de fleste husker nok, Jan Valbaks happening, da han lavede et tårn af paller, der skulle vise hvor meget byggeriet ville rage op og skæmme området.

Valbak blev truet med alskens ulykker og fik besked på at pille tårnet ned, men ildsjælen grinede sidst, da han to måneder senere stormede ind i kommunalbestyrelsen på et stensikkert protestmandat, og byggeriet blev som bekendt ikke til noget.

Efter langt tovtrækkeri kommer der så lejligheder i stedet. Der er tale om et projekt til 32 mio. kr. og Faaborg Boligselskab har lavet en aftale med Steffen Larsens Faaborg Udviklingsselskab, der ejer grunden, om, at han skal aflevere en nøglefærdigt byggeri. Planen er at lave i alt 17 lejligheder, de fleste på 90-105 kvadratmeter, og lejeprisen er lige nu beregnet til 826 kr. pr. kvadratmeter om året. Dertil kommer udgifter til forbrug og antenne.