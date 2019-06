Nybagte forældre rystet: Tilbydes dagplejeplads 15 kilometer fra hjemmet

- Det var den tætteste plads på hjemmet, som vi kunne få. Så hvis vi afviser den, risikerer vi at komme endnu længere væk. Det gider vi jo ikke. Men omvendt kan vi heller ikke bruge den her plads til noget, forklarer Jan Faigh Danielsen.

Han og hustruen, Jannicke, blev den 28. december forældre for første gang, da sønnen Lukas blev født. Fra 1. september skal sønnen starte i dagpleje, men det har udviklet sig til lidt af et mareridt og har skabt dyb frustration i den lille familie.

Ringe: - Jeg havde slet ikke set det som et problem. Jeg var overbevist om, at vi kunne få en plads i Ringe.

Cirka 15 kilometer skal sønnen Lukas fragtes for at komme i dagpleje - hvis familien altså altså modtager pladsen i Sdr. Nærå. Foto: René Johansen

- Det er pisse frustrerende. Vi havde troet, at vi fik en plads i Ringe. Ikke at det nødvendigvis var en af vores tre prioriteter, men i hvert fald, at vi fik en plads i Ringe eller omegn, siger Jannicke Faigh Danielsen, som understreger, at man bestemt ikke har noget imod en plads uden for bygrænsen.

Krarup kan blive løsningen

Det er efterhånden flere år siden, at politikerne valgte at sløjfe den såkaldte otte-kilometer grænse, som sikrede, at familier fik en plads maksimalt otte kilometer fra hjemmet.

Tirsdag var det dog ikke muligt at få oplyst i kommunen, hvad der ligger til grund for manglen på dagplejepladser i Ringe og omegn. Den oplysning har Jannicke og Jan Faigh Danielsen heller ikke fået.

- Vi har fået at vide, at vi kunne udskyde en dagplejeplads til 1. oktober for at se, om det kunne hjælpe. Men det kræver så, at vi begge skal tage mere barsel, og vi har ingen garanti for, at vi får en plads tættere på. Vi risikerer, det bliver endnu værre, lyder det fra ham.

Derfor lavede Jannicke Danielsen et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste ledige dagplejepladser i eller tættere på Ringe. Uden held.

- Jeg har ringet til alle private for at høre, om der var en plads. Der er ingen før maj 2020, siger den 33-årige, som også har kontaktet private vuggestuer.

I de kommunale er der ingen pladser, og det kan ende med, at det bliver en vuggestueplads i den private institution Krudtuglen i Krarup. Selvom det ikke er parrets ønske.

- Der er en ledig plads, og det passer bedre med åbningstiderne, som er fra klokken 6 til 17. Så kan jeg nå at aflevere, inden jeg skal møde på arbejde, og vi har familie i Krarup, som kan hjælpe os med at hente, siger Jannicke Faigh Danielsen.

Begge undrer sig over, at en plads så langt væk overhovedet er i spil, når man har valgt at bosætte sig i byen - tæt på alt. Og frygter at andre også kan være i eller vil havne i en lignende situation.

- De vil gerne have, at der kommer nogle børn til, men de har ikke noget sted, hvor de kan passes. De siger så, at de har tilbudt os et sted, og det er jo også rigtigt, lyder det med en vis sarkasme i stemmen fra Jan Faigh Danielsen.