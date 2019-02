Ny vej til Faaborg Havn: Museum vil lukke del af havnepromenade

Faaborg-Midtfyn: Sommeren 2019 kan blive en helt ny oplevelse for folk, der færdes i området fra Havnegade hen til Røgericafeen i Faaborg. Den politiske styregruppe for udvikling af slagterigrunden foreslår nemlig nu, at Vestkajen lukkes helt af for trafik, og at der til erstatning anlægges en midlertidig vej vest for Frølageret hen over slagterigrunden med indkørsel imellem Frølageret og inspektørboligen.

Forslaget bunder dels i et ønske fra Øhavsmuseet om at kunne etablere en hovedindgang i en af de store porte ud mod vestkajen, og dels i et ønske om at gøre den attraktive strækning langs havnekajen til et promenadeområde forbeholdt gående og cyklister. Løsningen er tænkt som en midlertidig løsning, der knyttes an til, at Øhavsmuseet har fået brugsretten til Frølageret i en fireårig periode, understreger borgmester Hans Stavnsager.

- Men inden vi tager en endelig beslutning om midlertidig lukning af Vestkajen, skal vi høre, hvilke tanker de lokale interessenter gør sig, siger Hans Stavnsager.