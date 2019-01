Årslev: Der udstykkes nye boliger og ny boligvej nord for Gl. Byvej i Årslev-Sdr. Nærå, og politikerne har nu truffet beslutning om, at den nye vej skal hedde Mellemløkken. Der sker efter forslag fra Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev. Marken, som udstykningen ligger på, hed tidligere Mellem Lykken. Marken nord for Vindinge Å hed Garbeleds Lykker, og er senere blevet til Garbeled og Åløkken. Der er således tradition for at navngive veje i området som "-løkken"