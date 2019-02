Ny vægter i Faaborg: Godkendt over en rullepølsemad

- Det er rigtig sjovt og hyggeligt at være vægter. Det bedste er, at man møder en masse glade mennesker, som gerne vil vide mere om byen. På de ture, jeg gik i sommer, var der mellem fem og helt op til 50, som gik med, og jeg har aldrig mødt én, der ikke var glad for at gå med - men det er selvfølgelig også frivilligt, fortæller Christian Donvig om sit nye bijob.

Godkendt over en rullepølsemad

Selvom Christian Donvig har travet rundt på Faaborgs brosten, lige siden han var omkring fem år gammel, var det ikke en kæmpestor barnedrøm for ham at blive vægter. Han dumpede i stedet ned i faget lidt ved et tilfælde, men det var et dejligt et af slagsen, forsikrer han. Det var, da lærer-kollega Klaus Thormann en dag prikkede ham på skulderen og spurgte, om Christian Donvig ikke kunne tænke sig at slutte sig til byens vægtere, at det satte gang i nogle tanker. Christian Donvig gik og tyggede lidt på idéen og vænnede sig til tanken - og så takkede han ja.

- Jeg tænkte, at det kunne være sjovt. Jeg interesserer mig i forvejen meget for Faaborgs historie, og jeg er opvokset i byen, så jeg har gået rundt her i mange år, siger den nye vægter.

Derfor blev han indkaldt til møde på vægternes faste mødested, Hotel Færgegården. Over en rullepølsemad og et glas øl skulle de tre vægtere lige se ham an, inden han fik grønt lys. For det er ikke alle og enhver, der kan blive vægter. For det første skal man kunne finde ud af at overholde aftaler, så turister og andet godtfolk ikke risikerer at bliver brændt af. For det andet skal man være en god fortæller, og for det tredje gør det ikke noget, hvis man har en lille tone i livet, så publikum hvert fald kan høre, når vægterversene bliver sunget. Vigtigst af alt må dog være, at der er god kemi mellem vægterne, for uden den, intet godt samarbejde.

På et tidspunkt i løbet af aftenen gik Christian Donvig ud for at ryge. Da han efterfølgende vendte tilbage, blev han mødt af store smil, for i mellemtiden var han simpelthen blevet godkendt.

- Så havde de brugt rygepausen på at stikke hovederne sammen og tale om, om kemien var der. Det må den jo have været, griner han.