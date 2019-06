Indholdet på HF Intro er et miks af fag på 10. klasses niveau og hf-niveau. Derved vil en del af det faglige indhold ligge på det niveau, man forlod i folkeskolen.

Faaborg: Et nyt uddannelsesforløb i Faaborg skal hjælpe unge tilbage i undervisning og videre mod deres drømmejob.

Det nye uddannelsestilbud tilbydes af HF & VUC Fyn Faaborg.

- Vi har erfaret, at en del unge gerne vil have en gymnasial uddannelse, men de er i tvivl om, hvor vidt de er i stand til at gennemføre den, fortæller afdelingsleder Erling Krebs Sørensen i en pressemeddelelse.

- Har man først været væk fra skolebænken i et par år, kan det være svært at komme tilbage. Og manglende uddannelse kan være en barriere for, at de kan gå de veje, de gerne vil, fortsætter han.

Indholdet på Hf Intro er et miks af fag på 10. klasses niveau og HF-niveau. På den måde vil en del af det faglige indhold ligge på det niveau, hvor man slap i folkeskolen.

Kursisterne vil dog blive introduceret til fagligt indhold på hf-niveau. Det kan være samfundsfag, historie og kemi. På den måde bliver man langsomt indført i studiemiljøet og bliver klar til at gennemføre en fuld hf.

Der vil være to HF-fag på C-niveau, som kan afsluttes med eksamen ved slutningen af forløbet.

- Med den nye HF Intro håber vi at kunne hjælpe nogle unge mennesker videre i den retning, de gerne vil.

Mange unge er ikke afklaret om, hvad de vil arbejde med i fremtiden, når de skal træffe det store uddannelsesvalg efter at have afsluttet folkeskolen. For nogle ændrer drømmene om deres fremtidige beskæftigelse sig også hen ad vejen.

Så hvis en ung efter folkeskolen er begyndt på en håndværksuddannelse og finder ud af, at han eller hun gerne vil have en boglig uddannelse, bliver der brug for en studentereksamen.

Kursisterne på HF Intro kommer til at gå på den samme skole som de øvrige HF-kursister. Derfor vil de blive bekendt med både skolens omgivelser, lærerne og de andre HF-kursister, så de dermed får en blød start på deres gymnasiale uddannelse.

Forløbet begynder i august, men der er mulighed for at komme med løbende.

Den nye uddannelse er netop begyndt at tage imod tilmeldinger.