Ny turistguide for Det Sydfynske Øhav

Svendborg og Faaborg er for første gang gået sammen om deres markedsføring af området

- Selvom de to byer er forskellige af størrelse og har hver deres særkende, så er der alligevel så store fællestræk ude i naturen og ikke mindst i det fælles Øhav, som gør, at vi sammen bliver endnu mere attraktive, siger eventchef i Svendborg, Anja Mia Haas, i en pressemeddelelse.

Den nye turistguide erstatter de to sydfynske byers egne magasiner og kommer således ud til flere - med et meget større oplag.

Faaborg: Svendborg Event og Turistforeningen for Midt- og Sydfyn står bag den nye turistguide, som i år dækker Det Sydfynske Øhav med udgangspunkt i både Faaborg og Svendborg. Det er første gang de to byer slår sig sammen om at markedsføre området.

Økonomiske fordele

Samlingen i én turistguide er også både økonomisk og miljømæssigt den rigtige vej at gå. Tidligere har nogle turistaktører annonceret i begge byers magasiner, og de kan derfor se en direkte fordel i at slå annoncekronerne sammen, og tilmed nå ud til flere.

Turistmanager i Faaborg, Mads Sletbjerg, håber, at turistguiden bliver en succes og foregangsløsning, som kan være med til at åbne op for andre fælles markedsføringstiltag.

Ideen om at slå de to tidligere magasiner sammen blev født allerede sidste vinter på de to turistforeningers generalforsamlinger.

- Vi ved alle, at turisterne ikke tænker i kommunegrænser - og Det Sydfynske Øhav er et af Danmarks ældste og stærkeste turistbrands - så det er da oplagt at vi samarbejder, lyder det fra direktør Henrik Neelmeyer fra Egeskov.