Ny slikbutik i Faaborg: Hvis det ikke går, så spiser vi bare varelageret

Familien Melgaard ville ud af hamsterhjulet. De solgte deres hus i Brønshøj og flyttede til Faaborg, hvor de snart åbner deres egen slikbutik.

Faaborg: En slikbutik for både børn og voksne, med et sortiment man ikke finder i dagligvarebutikkerne, og hvor det er en oplevelse at komme. Sådan lyder ambitionerne for "Sukkerstangen", som åbner om et par måneder i Grønnegade 7. Det er Anders og Rikke Melgaard, der står bag. - Vi kiggede os rundt, da vi kom til byen, og tænkte over, hvad der manglede. Vi havde selv en hyggelig rutine i København, hvor vi fredag eftermiddag gik hele familien ned og blandede slik. Butikken er et overskueligt projekt for os, og går det ikke, så spiser vi bare varelageret selv, griner parret, der dog har en god tro på, at projektet nok skal lykkes. - Vi vil ikke have det samme sortiment som dagligvarebutikkerne. Der bliver løbende udskiftning i sortimentet, siger Rikke Melgaard. I slutningen af januar tager parret til verdens største slikmesse i Köln for at få inspiration. Men de er heller ikke afvisende overfor, at inspirationen også kan ligge lige rundt om hjørnet. - Det kunne jo være, at der var nogen lokalt, der er rigtig gode til at lave flødekarameller. Så kan vi sælge dem, siger Anders Melgaard.

Hanne Mogensen, som holder til i Det Gule Pakhus, hvor Anders Melgaard også er rykket ind, har sørget for, at Sukkerstangen også har fået et logo. Foto: Maria Retoft Pedersen

Flyttede fra København Familien Melgaard, som ud over Anders og Rikke består af et tvillingepar på ni år, kommer fra København, men har længe haft en tilknytning til Faaborg, da Anders' familie stammer herfra og også havde et sommerhus ved Bøgebjerglund. Det sommerhus købte Anders og Rikke Melgaard for et par år siden. Anders er salgschef i et firma i Hvidovre, som sælger komponenter til vindmøller, mens Rikke arbejdede ved Københavns Kommune i en afdeling, som implementerer it-systemer i sundhedssektoren. - For et års tid siden begyndte vi at snakke om, at vi gerne ville have mere tid som familie. Kunne vi ikke gøre det lidt bedre? Vi ville gerne skabe mere ro om børnene, end vi kunne i København. Så vi satte vores hus til salg, da vi kom hjem fra sommerhuset i påsken sidste år. Og i sommerferien flyttede vi. I første omgang ud i sommerhuset, fortæller Rikke Melgaard. - Når vi flyttede herover, kunne vi leve af én indkomst, så planen var, at jeg skulle gå hjemme og tage mig af børnene. Her får man meget for pengene, og så følger naturen oven i købet med, tilføjer hun. Anders Melgaard pendler til Hvidovre en gang om ugen og har ellers fået plads i kontorfællesskabet Det Gule Pakhus på havnen i Faaborg. Parret købte Grønnegade 7, hvor de flyttede ind i oktober. Stueetagen har tidligere rummet en antikvitetsforretning, men i første omgang havde familien forestillet sig, at der skulle være gæsteværelse. - Men nu er der faldet ro på efter flytningen, og så fik vi lyst og mod på at kaste os ud i det her projekt, fortæller parret.

Sliktræ af kloakrør Det bliver Rikke Melgaard, der skal passe butikken. Åbningstiderne ligger endnu ikke fast. - Jeg kunne godt forestille mig, at vi får en enkelt lukkedag om ugen. Men ellers er vi jo i stand til at være fleksible, når vi bor lige ovenpå, siger Rikke Melgaard. Indtil videre er vinduerne dækket med brunt papir, så når faaborgenserne kommer forbi, er det ikke til at se. Men der sker en masse bag facaden. Parret er ved at få styr på sortimentet og istandsætte butikslokalet, så det bliver klar til åbningen. - Anders laver en del af tingene selv, så der bliver snedkereret, fortæller Rikke Melgaard. Disken er én, der var blevet til overs hos Øhavsmuseet. - Lige nu er jeg i gang med at bygge et sliktræ, som vokser ud af en stor sæk sukker. Træet bliver bygget af kloakrør, som kan sættes sammen, så det ligner et træ, fortæller Anders Melgaard. "Sukkerstangen" åbner i slutningen af marts.