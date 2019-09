Ny skoleleder vil lade ånden få følgeskab af hånden

Ryslinge: Forleden blev der taget hul på et nyt skoleår rundt om på landets skoler - også på friskolen i Ryslinge.

Her blev nye såvel som gamle elever budt velkommen af et helt nyt ansigt. 56-årige Birthe Hay Sørensen er nemlig ny skoleleder på Ryslinge Friskole. Hun kommer fra en stilling som forstander på Sydfyns Fri Fagskole, som henvender sig til unge i alderen 16-20 år og, i praksis, minder en del om en efterskole.

Nu træder hun ind i en helt ny verden på Midtfyn.

- Det er spændende at være med i et fællesskab om at lave en god skole. Ryslinge Friskole er båret af en masse traditioner, og der er både krop og sjæl. Sjælen er historien, og kroppen er den dagligdag, vi har på skolen med eleverne med læring, opdragelse, pædagogik og madpakker. Fællesskabet betyder rigtig meget for mig, forklarer Birthe Hay Sørensen og sætter yderligere ord på skiftet til friskolen.

- Det er vigtigt med en god stemning. At man som forældre, elev og personale føler sig tryk og godt tilpas. Så betyder det også noget, at børnene lærer noget - at der er en høj faglighed. Ryslinge Friskole er en prøvefri skole, og det er spændende og interessant, for jeg tror, at den måde en skole holder prøve på, dikterer den måde, man underviser på. Så det er vigtigt, hvordan man laver den afsluttende prøve, for den kommer til at betyde meget for undervisningen gennem hele forløbet, lyder det fra den nye skoleleder.

På Ryslinge Friskole er der tale om et projekt, som eleverne afleverer i 9. klasse.

- Hele skoleforløbet igennem har man fokus på projektarbejdsformen, og at fagene ikke er isolerede elementer, men skal ses i en sammenhæng. Det glæder jeg mig meget til arbejde med, siger Birthe Hay Sørensen.