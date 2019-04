Ny rektor på plads: 38-årig i spidsen for Faaborg Gymnasium

Faaborg: Det bliver den 38-årige Jesper Hasager Jensen, der skal bære faklen videre som leder af Faaborg Gymnasium.

Jesper Hasager Jensen har været fungerende rektor, siden rektor Sophie Holm Higgins blev sygemeldt i efteråret 2018, og han tiltræder sin nye stilling med virkning fra 1. april.

Da det i januar stod klart, at Sophie Holm Higgins ikke ville vende tilbage og fik en aftrædelsesordning, besluttede gymnasiets bestyrelse at genopslå stillingen som rektor, selvom de aktuelle forhandlinger med Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole kan munde ud i en fusion.

Gymnasiet ønsker at stå så stærkt som muligt i forhandlingerne, har bestyrelsesformand Jens Oddershede tidligere forklaret.

- Vi har valgt at opslå stillingen, fordi vi jo ikke ved, hvad der kommer ud af de forhandlinger, vi deltager i. Vi vil gerne have et udvidet samarbejde og også gerne en fusion med de to andre parter, men vi vil også have det sådan, at vi kan fortsætte som selvstændig institution, hvis forhandlingen ikke lykkes. Vi er i stand til at fortsætte som selvstændig institution, og det indebærer også, at vi har en rektor, sagde han.

Jesper Hasager Jensen har som fungerende rektor deltaget i forhandlingerne siden efteråret, og med valget af ham har bestyrelsen altså sikret en kontinuitet i de forhandlinger.

Jesper Hasager Jensen kom til Faaborg Gymnasium som uddannelsesleder for tre år siden, han bor i Ollerup, er gift og har sønner på to og fem år.