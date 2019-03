Ny plan: FMK styrker indsatsen for at få alle unge i gang med job eller uddannelse

Faaborg-Midtfyn: Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn har vedtaget en sammenhængende kommunal ungeindsats, der skal få kommunens udsatte unge i uddannelse eller beskæftigelse.

I fremtiden skal udsatte unge i Faaborg-Midtfyn møde kommunen som én samlet instans - uanset om den unges sag involverer flere kommunale fagområder, såsom uddannelse, jobcenter eller sundhed. Det er målet med den sammenhængende kommunale ungeindsats, der i går blev godkendt af kommunalbestyrelsen.

- Vores sagsbehandlere samarbejder naturligvis allerede på tværs af fagområder om vores udsatte unge, men ny lovgivning på området betyder, at de nu får nogle endnu bedre forudsætninger for at styrke det samarbejde, siger Kim Aas Christensen, formand for Opvækst- og Læringsudvalget, og fortsætter:

- Blandt andet kan vi nu hjælpe den unge til et bedre overblik over egne sager, og det bliver lettere for os at sikre, at den unge bliver ført smidigt videre, hvis en sag involverer flere fagområder.