Ny muligheder for Spaantec: Midtfynsk virksomhed overtager medarbejdere, maskiner og kunder

Virksomheden Spaantec har overtaget forretningsafdelingen hos FGM, som laver CNC-bearbejdning, og det åbner op for et helt nyt kundesegment.

Espe: Da medarbejderne på Spaantec kom på arbejde den 15. maj dette år, havde to nye medarbejdere, 5 nye maskincentre og en hel del nye kunder at arbejde for. Spaantec har nemlig overtaget den forretningsafdeling hos Fyns Gartnerimaskiner (FGM), som laver CNC-bearbejdning - altså fremstiller forskellige produkter i forskellige materialer ved hjælp af computere.

- Vi har jo kendt FGM i mange år, og vi har også leveret nogle stumper til dem og arbejdet sammen med dem. Så det var egentlig meget naturligt, at vi gik ind og overtog deres medarbejdere og maskiner, siger direktør hos Spaantec, Erik Snedevind.

FGM vil nemlig gerne koncentrere sig om deres største fokusområde; gartnerimaskiner. Det er derfor, at de efter års samarbejde har overdraget CNC-bearbejdningen til Spaantec.

- Vi samarbejder i forvejen med Spaantec, og kunne ikke ønske os et bedre sted at overdrage kunder, maskincentre og medarbejdernes fortsatte udvikling til, lyder det fra direktøren for FGM, Ulrik Rasmussen, i en pressemeddelelse.

Hos Spaantec er man heller ikke i tvivl om, at afdelingen fra FGM kan få virksomheden til at blomstre endnu mere. Afdelingen har nemlig også overdraget en del nye kunder til Spaantec, som tilhører et andet segment end de kunder, som Spaantec har i forvejen.

- Det giver nogle nye muligheder. Vi har koncentreret os meget om fødevarebranchen. Nu får vi en masse kunder, som arbejder indenfor noget andet. Det er eksempelvis folk fra maskinbyggerbranchen og fra vindmølleindustrien, siger Erik Snedevind.