Ny lokalplan på vej: Sådan skal Ringes butiksliv se ud

- Det ser fornuftigt ud, og det stemmer godt overens med det, vi har snakket om i forbindelse med vores bymidteplan. Vi lemper for eksempel vores krav til Jernbanegade, siger Søren Kristensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget og næstformand i Økonomiudvalget.

Den nuværende lokalplan har været udskældt for at skræmme potentielle lejere væk og dermed lade en række tomme butikslokaler fortsat stå tomme.

Ringe: Den har været længe undervejs, men nu er den altså begyndt at tage form, den nye lokalplan for Ringes bymidte, som bestemmer, hvor der må være butikker og boliger.

Snart bliver det imidlertid lettere at åbne liberalt erhverv i Jernbanegade, når det med den nye lokalplan ikke længere er nødvendigt at søge dispensation. Jernbanegades stueetage bliver åben for både detailhandel og liberalt erhverv, mens Algade og Torvet fortsat udelukkende bliver for detail. Det sker som et led i at koncentrere handlen i én gade.

- Vi vil gerne fortætte byen mere med boliger, og her er Østergade i forvejen kendetegnet af boliger. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, hvor vi skal lægge snittet. Og jeg vil også gerne tygge på det igen, siger Søren Kristensen.

I udkastet står nemlig, at Østergade ikke længere må bruges til detailhandel, men kun til liberalt erhverv og boliger. Men det er politikerne endnu ikke sikre på, er en god idé.

Parallelgaden Østergade er dog lidt en joker og en af årsagerne til, at politikerne i Økonomiudvalget netop har sendt forslaget retur til Teknik- og Miljøudvalget.

Dagligvarer i tårnbygningen

En anden del af udkastet, som politikerne også stadig overvejer, er anvendelsen af tårnbygningen på hjørnet af Jernbanegade og Villavej, som i dag står tom, men som for flere år tilbage husede en Spar-butik. Her har forvaltningen foreslået igen at lægge grunden ud til en dagligvareforretning.

- Jeg synes, det er en markant bygning, så det kommer an på, om den kan blive stående, eller om det hele skal rives ned, før der er plads, siger Søren Kristensen (V), der helst ser bygningen bevaret.

Ejeren af tårnbygningen Hans Jørgensen er positiv over for muligheden for en dagligvarebutik.

- Det ville da være fint, men det bliver ikke nu, for jeg er lige ved at indgå en lejeaftale, siger han uden at ville fortælle, hvem der muligvis rykker ind.

Den nye lokalplan får kun betydning for de fremtidige butikker og boliger og ikke dem, som allerede ligger i bymidten. Det første udkast til lokalplanen skal vendes igen i Teknik- og Miljøudvalget i slutningen af april, hvorefter det kan fortsætte gennem det politiske system.