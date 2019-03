Ny leder ansat på Enghaveskolen

Faaborg: Det bliver en sejlsportsmand, der fremover skal stå i spidsen for Faaborgs friskole Enghaveskolen i Faaborg. Skolen har netop ansat den 45-årige Morten Budde, der tidligere har været efterskoleleder på Thorsgaard Efterskole ved Hobro og senest skoleleder på Ringe Fri- og Efterskole.

Morten Budde har 14 års erfaring fra efterskoleverdenen, heraf ti år som forstander på Thorsgaard Efterskole.

Han glæder sig til at starte på jobbet i Faaborg den 1. maj.

- Det væsentligste for mig er selve friskoletraditionen - tanken om at vi lever i et samfund, der er så fantastisk, at man kan få lov til at lave en skole, der er baseret på de værdier, man tror på. I det her tilfælde den Grundtvig-Koldske tradition, som betyder rigtig meget for mig. Traditionen om, at man ikke kan måle og veje alting, og at man ikke kan putte børn ind i et regneark. Det synes jeg er en væsentlig tradition, som er værd at værne om, og som Enghaveskolen repræsenterer på en rigtig fin og flot måde, siger han.