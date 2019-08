Ny kurs for Kompasset: Populære restauratører stopper

Faaborg: Hardy Tranekær Sørensen, 74, og hustruen Ingrid Sørensen, 62, som har nydt forpagtningen af "Kompasset" på marinaen i Faaborg, lukker det klassiske køkken med udgangen af september. Pladsen er blevet parret for trang.

Ægteparret har stået for klassiske danske retter i tre sæsoner, men dette bliver altså den sidste.

- Vi har ganske enkelt for lidt kølekapacitet og i det hele taget for lidt plads i køkkenet. Der er kun et lille anretterbord, og det går ikke an, hvis vi for eksempel har et selskab med 40 gæster. Det er for lidt plads, hvis man gerne vil drive et moderne spisested, og vi er ikke kommet nogen vegne med vores ønske om udvidelse, forklarer Hardy Tranekær Sørensen, der fortæller, at han ellers har været glad for at lave mad til faaborgensere og gæster.

- Det har sådan set været tre gode sæsoner, vi har intet at udsætte på efterspørgslen, nærmest tværtimod. Vi har løbet stærkt for at følge med, fortæller han.

Forpagterparret har indtil 1. august nydt godt af hjælpen fra barnebarnet, kokken Nanna Kogi Johannesen, men hun har fået nyt job, og ægteparret har altså besluttet af opsige kontrakten med Faaborg Havn efter sæsonen.

Det bliver så anden gang, at Hardy Tranekær Sørensen går på pension. Han har tidligere været hovmester på Faaborg-Gelting og har også drevet restaurant Brønden på Torvet i Faaborg, mens Ingrid Sørensen tidligere har arbejdet på Færgegården og på Tulip.

Hardy Tranekær Sørensen siger, han nu vil gøre alvor af at nyde sit otium, mens hustruen skal ud og finde ny beskæftigelse. Faaborg Havn skal dermed finde ny forpagter til restauranten.