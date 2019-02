Man bliver så glad af at synge. Jeg bliver høj af at undervise drengekoret, for de er så fulde af energi, siger 38-årige Pavel Refsgaard Jensen fra Ringe, der er ny korleder for Midtfyns Drengekor. Foto: Michala Bøgetoft

Pavel Refsgaard Jensen fra Ringe er pr. 1. januar tiltrådt som ny korleder for Midtfyns Drengekor. Han vil smitte drengene med sin glæde for musikken og være med til at nedbryde fordommen om, at kor kun er for piger.

I huset i nybyggerkvarteret i det nordlige Ringe er handsker, skiundertøj og halsedisser netop pakket ud. Familien Refsgaard Jensen har tilbragt vinterferien på ski i Tjekkiet, hvor Pavel Refsgaard Jensen er født og tilbragte sine ungdomsår, inden han som 13-årig kom til Danmark. Da de første høflighedsfraser og venligheder er delt og snakken falder på Midtfyns Drengekor, flyver samtalen så begejstret afsted, at kanden med den nylavede kaffe står urørt tilbage midt på spisebordet. - Man bliver så glad af at synge. Jeg bliver høj af at undervise drengekoret, for de er så fulde af energi. De holder mig ung, griner Pavel Refsgaard Jensen. Da korets tidligere leder, Bo Horsevad, i slutningen af sidste år skulle på barsel, vikarierede Pavel Refsgaard Jensen i tre måneder. Derfor var det naturligt for ham at søge den ledige stilling, da Bo Horsevad kort efter meddelte, at han flyttede til Jylland. - Jeg vil gerne være "smittefarlig" i den forstand, at jeg gerne vil lade min musikglæde smitte af på drengene, fortæller korlederen, som opfordrer alle til at opleve koret - især for at få nedbrudt fordommen om, at kor kun er for piger.

Måtte spørge om lov Familiefaren fra Ringe har masser af erfaring som korleder. Han har blandt andet ledet et pigekor i 12 år og afsluttede i november sidste år den højeste uddannelse inden for børnekorsledelse i Danmark på Børnekorakademiet. Han har også en hel del musisk erfaring med i rygsækken; han har spillet violin, siden han var seks år, og til daglig er han organist i kirkerne i Øster Skerninge og Egense. Men på trods af al sin erfaring, var der især én person, han måtte søge tilladelse hos, inden han søgte stillingen som korleder for Midtfyns Drengekor. - Min ældste søn synger i koret, og derfor blev jeg selvfølgelig nødt til at spørge ham, om det ville være mærkeligt, hvis hans far blev korleder. Men han syntes, det lød som en god idé, fortæller Pavel Refsgaard Jensen, som tiltrådte 1. januar. Midtfyns Drengekor blev etableret i 2014 under mottoet "Forbudt for piger", og det består af ti drenge mellem 9 og 13 år. På trods af korets korte alder har det allerede optrådt ved regeringensseminar på Tøystrup Gods i januar 2017, sunget Fynsk Forår af Carl Nielsen med symfoniorkesteret FAUST, været på kortur til Hjørring, optrådt sammen med Vendsyssel Drengekor samt sunget mange andre spændende koncerter. Den 1. marts tager Pavel Refsgaard Jensen drengene med på tur til Odense for at vise, hvordan en fremtid i korverdenen kan se ud. De skal opleve et voksenkor i samspil med strygere, blæsere og slagtøj i Odense Symfoniorkester.

Brænder energi af Når Midtfyns Drengekor hver onsdag mødes i Kulturzonen i Ringe for at øve, starter de med opvarmning. - Ligesom når du spiller håndbold eller badminton, så skal du også varme op, når du skal synge. Hele kroppen er dit instrument, og når vi varmer op, er det nærmest som at være til gymnastik - bare med lyd på, fortæller korlederen og uddyber, at blandt andet tovtrækning er et hit blandt drengene. Den største forskel, Pavel Refsgaard Jensen oplever, der er mellem et pigekor og et drengekor, er at drengene har tonsvis af energi. Derfor handler kortimerne ikke kun om sang. - At være en del af et kor er ikke bare at lære at synge. Det handler også om at lære at performe. Og det giver drengene mere selvtillid, som de blandt andet kan bruge i skolen og tage med sig resten af livet. Desuden stiller drengene knap så mange spørgsmål, og de er gode til at kaste sig ud i at lære nye sange. En af forhindringerne ved drengekor er til gengæld, når de 13-årige lyse englestemmer går i overgang. Men når det sker, så får koret af tenorer blot en ny bas, siger korlederen, som med sin egen dybe mandestemme understøtter teenagedrengenes.

Et godt fællesskab Den 6. februar holdt drengekoret sin anden koncert med Pavel Refsgaard Jensen ved roret. Selvom ikke alt forløb som planlagt, var det alligevel en succes. - Drengene var helt "yes" bagefter. Det giver sammenhold, og det er også noget af det, koret kan. Den 18. marts kan man opleve Midtfyns Drengekor til fælleskoncert med Ringe Kirkes Pigekor i Ringe Kirke klokken 17. - Der er meget få drengekor i Danmark, så det er fantastisk, at Den Fynske Sangskole har det her gratis tilbud i Ringe, siger korlederen. Har man lyst til at smøre stemmebåndet sammen med Midtfyns Drengekor, er man velkommen til at kontakte Pavel Refsgaard Jensen på 20 88 74 25 eller pavel@jubii.dk. Drengekoret øver hver onsdag klokken 16-17 i Kulturzonen i Ringe, og det er gratis at deltage.