Ryslinge: Onsdag 18. september klokken 19.30 inviterer Ryslinge Frimenighed til sangaften.

Det foregår i salen på Graabjergvej 4, og ved denne lejlighed kan man også møde den nye forstander for Ryslinge Høj- og Efterskole. Han hedder Helge Andersen og kommer fra en stilling som forstander på Faaborgegnens Efterskole.

- Jette og jeg er tilflyttere til Ryslinge, og vi ser frem til at blive en del af det fællesskab, som Ryslinge er kendt for. Jeg er fra august den nye forstander på Ryslinge Høj-og Efterskole og glæder mig meget til samarbejdet dér med bestyrelse, kolleger og unge mennesker. Sangen og poesien er for mig et bærende element i tilværelsen, og jeg er glad for at være i en hverdag, hvor det at synge sammen sker dagligt. Min opvækst har rod i det jyske i et familielandbrug, som først afstedkom en landmandsuddannelse og senere en læreruddannelse, siger Helge Andersen i en pressemeddelelse.

Man kan købe kaffe og hjemmebag at styrke sig på.

/cak