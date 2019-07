Ny hjertestarter i Dyreborg

Dyreborg: Dyreborg Kapsejladsforening og Dyreborg Havn har skillinget sammen til at få opsat en hjertestarter nummer to i Dyreborg. I forvejen hænger der en ved butikken Provianten.

Men behovet er der, lyder det fra Kent Andersen fra kapsejlerforeningen.

- Der er et stigende antal lystsejlere i havnen, og der er også jævnligt udflugtsbusser med ældre, der stopper op. Og så havde vi faktisk en episode for et par år siden, hvor en person døde på havnen. Vi hentede dengang hjertestarteren ved Provianten og nåede også at give hjertemassage, men der var desværre for sent - der var ikke noget at stille op, fortæller han.

Den nye hjertestarter er en luksusmodel til 13.800 kroner, der kan give instruktioner på flere sprog. Den er placeret i et varmeskab ved havnekontoret og er synlig for alle i havneområdet.