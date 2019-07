Ny formand for Ryslinge Valgmenighed taler ud

Ryslinge: Til fastelavn havde valgmenighedspræst Malene Aastrup sat en rød tråd fast mellem knæfaldet og på tværs ved kirkebænkene helt ud i våbenhuset. Det var for at illustrere, at alle er usynligt forbundet med hinanden af den røde tråd, der symboliserer Gud. Han har skabt alle, og er den røde tråd, der går vores livsfortællinger.

Vi bliver født som en del af en familie og nogle fællesskaber og navigerer ud fra det. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi vælger at genfortælle vores liv. Hvis vi fokuserer ensidigt på modgangen, tegner der sig ét billede og fokuserer vi på de gode ting, ser det anderledes ud.

Søndag 14. juli efter gudstjenesten kl. 9.30 kan man møde Ryslinge Valgmenigheds nye formand, Niels Rasmussen, og få hans livsfortælling og refleksioner over den: Hvem er jeg? Googler man det, som det er blevet en del af tiden at gøre, dukker skræmmende mange muligheder op på skærmen.

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.