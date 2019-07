Ny forening har rundet 100 medlemmer

Vores Faaborg & Egn har været i kontakt med næsten 200 lokale aktører for at få dem med i den nye forening.

Faaborg: Vores Faaborg & Egn, der med virkning fra i år erstatter Shopping Faaborg og turistforeningen, er i gang med det helt store fodarbejde.

Den nyansatte bylivs- og erhvervskoordinator Signe Pardorf Nielsen har i de seneste måneder været rundt og besøge cirka 150 lokale aktører indenfor handel, turisme, små og mellemstore håndværkervirksomheder, større industrivirksomheder samt foreninger.

I alt er 196 lokale erhvervs-aktører blevet kontaktet, og målet er naturligvis at få skabt en forening, der både er slagkraftig, når det gælder medlemstal, økonomi og sammenhold.

Arbejdet har båret frugt, og det går rigtig godt. På det seneste er det væltet ind med indmeldelser, fortæller Charlotte Stiller, der er formand for Vores Faaborg & Egn.

- Vi er nu oppe på 105 medlemmer. Der er en halv snes, der har sagt nej tak, mens der er 80, der endnu mangler at svare, fortæller hun.

Opgaven for Signe Pardorf Nielsen har blandt andet været at gøre det tydeligt, at Vores Faaborg & Egn erstatter turistforeningen og Shopping Faaborg - at det altså ikke er et ekstra medlemsskab, det handler om.

- Der har været lidt tvivl rundt om omkring, så det har været vigtigt at få understreget, at alting nu er under en hat, siger Charlotte Stiller.

Ifølge Charlotte Stiller er den umiddelbare målsætning at få minimum 150 medlemmer. Det er et realistisk mål, hvis man kigger på medlemstallet, der var i de to foreninger, inden de fusionerede.