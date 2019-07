Ny fodpleje i Nr. Lyndelse: På en uge blev Sanne gift, børnene skiftede skole, og en ny klinik blev åbnet

I december 2016 åbnede Sanne Bisgaard Sannes Fodpleje. I ni måneder havde hun to jobs, men hun fik hurtigt så travlt med sit arbejde på klinikken, at hun begyndte at arbejde med det fuldtid. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Efter to et halvt år i Allested-Vejle har Sanne Bisgaard hevet teltpælene op og rykket både familie, bolig og klinik til Nr. Lyndelse. På en uge blev hun gift med sin mand Brian Bisgaard, børnene skulle starte i skole, og de skulle flytte ind i deres nye hus, hvor klinikken også er. Nu fortsætter drømmen om sin egen fodplejeklinik i Nr. Lyndelse.

Nr. Lyndelse: Skiltet "Venterum - Sannes fodpleje" står klar i den endnu bare jord foran 34-årige Sanne Bisgaards fodplejeklinik, så kunderne kan finde frem til hendes nye klinik i et helt nyt nybyggerkvarter i Nr. Lyndelse. Det kan være svært, når søgemaskinen Google ikke engang kender adressen endnu, men det er på vej, og indtil videre får alle kunder en udførlig rutevejledning på SMS dagen før deres tid. - Vi har tænkt meget over placeringen. Det skulle være lyst og venligt og have gode parkeringsmuligheder. Det er lidt udfordrende, når man ikke kan finde adressen endnu, men Google skal lige være med. Jeg plejer at sige, at det er de nybyggerhuse, man kan se fra hovedvejen, og så kan de fleste finde det, siger Sanne Bisgaard. Og flytningen er også helt ny. Klinikken er stort set på plads, men efter kun fem uger i det nye hus, mangler der stadig nogle småting, der skal pakkes ud og hænges op. I mellemtiden blev Sanne Bisgaard gift med sin kæreste Brian Bisgaard, og deres to børn på 7 og 11 år skulle starte i ny skole. Mens familien skulle jonglere mellem både bryllup og flytning, har Sanne Bisgaard haft åbent for sine kunder. Det er nemlig højsæson for pæne fødder. - Min drøm var at kunne leve af det, og det er bare gået så godt, siden jeg startede. Jeg har haft virkelig travlt, fortæller Sanne Bisgaard, som både har sine faste kunder samt kunder, som skal ind og have flotte sommerfødder.

For fire uger siden flyttede Sanne Bisgaard med familien ind det nye hus i Nr. Lyndelse. At have klinikken i eget hjem passer Sanne rigtig godt, da hun kan få det til at passe med familien, som blandt andet tæller to børn på 7 og 11 år. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Fra dobbeltjob til fuldtid I december 2016 åbnede Sanne Bisgaard sin første klinik i hjemmet i Allested-Vejle. Hun var netop uddannet lægeeksamineret fodplejer fra Odense Fodplejeskole, og det var lidt et sats at starte sit eget op. Fodplejeruddannelsen skal man selv betale, men Sanne Bisgaard har altid været interesseret i personlig pleje, og da muligheden bød sig på Odense Fodplejeskole, slog hun til. Inden hun kastede sig ud i jobbet som fodplejer, var hun konsulent i Rema 1000. Et job, som egentlig bare skulle være et springbræt til at komme videre, men som hun endte med at have i otte år. - Så prøvede jeg at være hos en fodplejer, og det var simpelthen så dejligt. Tænk, hvis jeg kunne gøre nogen så glade. Jeg følte, det var som at gå på en sky bagefter, derfor startede jeg og satsede det hele, fortæller en smilende Sanne Bisgaard. Fordi gået, det er det bestemt. Efter ni måneder, hvor hun både arbejdede som konsulent i Rema 1000 og som fodplejer, kom der flere og flere kunder til, og hun kunne kaste sig over fodplejen fuldtid. - Jeg var ret i tvivl, om det nu kunne køre rundt, men det er bare med at kaste sig ud i det, fortæller Sanne Bisgaard.

For nogle uger siden blev Sanne Bisgaard gift med sin mand Brian Bisgaard, som hjælper med at ordne regnskab. Brians bror er revisor og kan hjælpe med det, og så tager Sanne sig af fødderne. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Glæden betyder alt For Sanne Bisgaard er der ikke noget bedre end at få en ny kunde, som for første gang skal opleve, hvordan det er at være hos en fodplejer. Hun vil gerne give dem en lige så god oplevelse, som hun selv har fået. - Der er ikke noget bedre end at få en ny kunde, når de går derfra og har fortrudt, at de ikke har gjort det for længe siden. Og så er der dem, der har rigtig mange problemer med fødderne, som normalt ikke vil gå til fodplejer, fordi de synes, deres fødder er grimme, men det er lige nøjagtig derfor, de skal komme, fortæller Sanne Bisgaard. De fleste kunder er plus 40 år, men her om sommeren er der også mange yngre kvinder, der booker en tid hos Sannes fodpleje, da fødderne nu endelig kommer frem i det afslørende sommervejr. - Det er en behandling, som de ser frem til, og det er alligevel en time, jeg bruger sammen med kunderne, og det er så hyggeligt at sidde og bruge den tid sammen med dem. - Her den anden dag havde jeg én, der næsten ikke kunne gå, fordi hun havde så ondt. Da jeg gik derfra, var hun så glad. Det er lige så meget den her glæde, jeg virkelig godt kan lide ved mit arbejde, fortæller Sanne Bisgaard.

Sanne Bisgaard har mange faste kunder, hvor de både kommer i klinikken, og hun tagern også ud til dem. De fleste kunder er fra 40 år og opefter, men her i sommermånederne er der også mange yngre kvinder, som booker en tid i klinikken, på grund af det gode vejr hvor fødderne skal luftes. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Også tid om aftenen Mange af Sanne Bisgaards kunder kommer fra Sankt Klemens, Bellinge og Nr. Lyndelse. Derfor gav det også mening for familien at flytte til Nr. Lyndelse, og da de fandt byggegrunden, faldt det hele i hak. Det er da også stort set alle af Sanne Bisgaards kunder, der følger med, hvoraf de fleste bestiller tid fra gang til gang. Hver mandag tager hun også kunder ind om aftenen. Hvis man vil bestille tid, skal man ringe til klinikken på telefon 42 42 49 42. Sanne Bisgaard har ikke online booking, da hun føler, det er mere fleksibelt, at folk kan ringe til hende, hvor de sammen kan finde en tid. - Nu havde jeg en kunde i går klokken 22, men det er meget forskelligt, og det kommer an på, om det lige passer ind. Det er nemmere at styre, når de kan ringe til mig og bestille tid, og jeg plejer altid at kunne finde en tid til dem, fortæller hun.

Sanne Bisgaard har altid haft en interesse for personlig pleje. Hun har været i praktik på en kosmetologskole og har arbejdet i Matas. I otte år var hun konsulent hos Rema 1000, inden hun kastede sig over uddannelsen som fodplejer, som hun blev uddannet som i 2016. Foto: Louise Holmgaard Nielsen