Ny festival på vej: Nystiftet forening vil gøre Stormgården til kultur- og naturcentrum

Haastrup: En række tilflyttere til Haastrup og en enkelt gammel kending er gået sammen om at synliggøre den særlige lokale kulturarv, det liv og den natur, der kendetegner landsbyen Haastrup.

De har dannet en ny forening, der vil samle lokale musikere, kunstnere, filmmagere, naturvejledere og alle andre, der har lyst til at bidrage til et kultur- og naturhus midt i Haastrup by.

Udgangspunktet bliver tværlængen på Stormgården, hvor tilflytterne Peter Stovgaard-Hansen og Gitte Hansen flyttede ind i sommeren 2018.

- Vi er vilde med det engagement og den åbenhed, vi som tilflyttere har mødt her i byen. Vi føler os inspireret til, at flere skal have en andel i det kulturhistoriske sted, som Stormgården er, siger Peter Stovgaard-Hansen, som er med i bestyrelsen for den nye forening.

- Længen står næsten, som den gjorde originalt. Vi har ikke selv råd til at sætte hele længen i stand, og der ligger et stort arbejde med at søge fonde og skaffe økonomi til at renovere, siger han.

Bestyrelsen tæller foruden Peter Stovgaard-Hansen også Sara Bruntse, Gitte Stovgaard-Hansen, Michaël Desveaux, og Emil Sanderhoff.