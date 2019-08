Ny ejer afsløret: Bank og lokale ildsjæle overtager konkursramt fritidscenter

Ringe: Det bliver Sparekassen Sjælland-Fyn og lokale ildsjæle, som i fremtiden skal drive Midtfyns Fritidscenter.

Det oplyses tirsdag middag i en pressemeddelelse, som også fortæller, at der er fire lokale kræfter i bestyrelsen for den nye selvejende forening Idrætscenter Midtfyn, som for fremtiden vil drive idrætsfaciliteterne på Søvej 34 i Ringe.

De lokale kræfter er alle aktive idrætsudøvere, foreningsaktive og med forretningskendskab. Sammen med advokat Henrik Thorup Pedersen, Odense, skal de drive centret, som altså skifter navn til Idrætscenter Midtfyn.

- Det har været helt afgørende for os, at centret, som er et fantastisk aktiv for hele det midtfynske område, lever videre og udvikler sig med tiden. Vi har fået en fantastisk mulighed med overtagelsen af centret, som vi nu vil lægge os i selen for at løfte bedst muligt, fortæller Idrætscenter Midtfyns bestyrelsesformand, Martin Andreasen i pressemeddelelsen.

Også Jan Svenssen, filialdirektør i Ringe, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, er med i bestyrelsen.

- Vi kommer til at bruge rigtig mange kræfter på at bringe centret godt videre og håber derfor, at alle borgere og brugere af stedet vil modtage det i den ånd: At vi sammen kan fastholde og udvikle et unikt center her i Ringe, siger han.

Bestyrelsen består desuden af de to helt lokale folk, Agge Lorenzen og Niels Erik Johannesen. Agge Lorenzen er i øvrigt instruktør i centret, og det lokale islæt glæder borgmester Hans Stavnsager (S).

- Det er virkeligt gode nyheder, at der så hurtigt er fundet en løsning på fritidscentrets fremtid. Nu har foreninger, skoler og borgere vished for, at centret fortsætter, og det er samlet set en fantastisk løsning for fritidscentret og for hele lokalområdet, siger han og tilføjer:

- Og så er det selvsagt positivt, at den nye selvejende forening har et stort lokalt islæt, og at fritidscentret på den måde fortsætter med midtfynske ildsjæle ved roret. Vi ser i kommunalbestyrelsen frem til at fortsætte det allerede gode og tillidsfulde samarbejde, lyder det fra ham i pressemeddelelsen.

Idrætscenter Midtfyn kommer til at eje bygningerne, som købes for cirka 11 mio. kr.

