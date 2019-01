Ny coach i Sdr. Nærå: Jeg hjælper folk i krise

Vi er lavet til at kunne håndtere at blive stresset. Faktisk er stress en helt nødvendig overlevelsesmekanisme - Hvis ikke vi kunne blive stressede, så kunne vi for eksempel ikke flygte fra sabeltigeren i stenalderen. Stress er en helt naturlig biologisk process i kroppen, der kommer, når man bliver presset. Stress har til formål at få os til at overleve svære situationer.

41-årige Ziggie Mai Vesterlund er født i Odder i Østjylland og flyttede til Årslev i 2007. Ziggie Mai Vesterlund er gift og har to børn. Hun er cand.mag fra Syddansk Universitet og har en master fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun har 10 års erfaring fra Dansk Flygtningehjælp, hvor hun både har undervist og vejledt flygtninge i dyb krise. I Dansk Flygtningehjælp har hun videreuddannet sig med intern undervisning og kurser, og er i dag psykotramatolog. For 4,5 år siden startede Ziggie Mai Vesterlund sammen med sin mand, Henrik Lyng, Center for Beredskabspsykologi. I starten var Center for Beredskabspsykologi rettet mod beredskabet; politi, ambulance, brandvæsenet og forsvaret, men bliver nu tilbudt til både kommuner, private virksomheder og privatpersoner.

For 4,5 år siden startede Ziggie Mai Vesterlund sammen med sin mand, Henrik Lyng, Center for Beredskabspsykologi med base i Hørsolm på Sjælland - hun åbner nu en en afdeling i Sdr. Nærå, hvor hun bor. Foto: Nanna Lørup Buch

Åbner afdeling i Sdr. Nærå

For 4,5 år siden startede Ziggie Mai Vesterlund sammen med sin mand, Henrik Lyng, Center for Beredskabspsykologi med base i Hørsolm på Sjælland.

Efter stor efterspørgsel åbner Center for Beredskabspsykologi nu også en afdeling i Sdr. Nærå.

- Vi holdt et gratis foredrag i Polymeren i foråret, hvor der kom 160 mennesker. Der kunne vi virkelig se, at der var en kæmpe efterspørgsel og interesse i emnet, siger hun og tilføjer.

- Jeg har jo allerede en hjemmearbejdsplads her på Stationsvej i Sdr. Nærå, så derfor tænkte vi, at vi også skulle tilbyder samtaler til folk i lokalområdet, der står i et svært sted i deres liv.

Indtil videre har samtalerne i Sdr. Nærø primært været med folk, der har fået stress.

- Folk med stress har tit svært ved at vælge - især at vælge fra. De vil gerne alting og synes det kan være et nederlag at sige nej til noget -jeg hjælper dem med at se deres valgmuligheder.

Ifølge Ziggie Mai Vesterlund er der et stort tabu omkring stress.

- Jeg ville ønske, at folk ville tage stress langt mere alvorligt. Det burde ikke være et tabu at sige fra. Folk føler sig ofte stemplet som dårlige forældre, dårlige medarbejdere eller dårlige forældre, hvis de siger fra eller sige nej, når de har brug for at sætte en grænse. Derfor bliver manges grænser rykket, til de ikke kan mere - og så er det for sent, for så er man ramt af stress, siger hun.