Ny butikschef skaber gode resultater: Fakta i Ringe er kåret som den bedste

27-årige Dennis Knudsen har været butikschef i Fakta Ringe i lidt over to år. Foto: Nanna Lørup Buch

27-årige Dennis Knudsen har været butikschef i Fakta i Ringe i lidt over to år. Siden han er kommet til, har butikken vundet priser i kædens interne konkurrencer for landets Fakta-butikker.

Ringe: Butikschef Dennis Knudsen og hans team i Fakta Ringe er netop kåret som distriktets bedste Fakta-butik på Faktas årlige lederkonference i Fredericia. Titlen som distriktets bedste Fakta-butik er kædens fineste anerkendelse af indsatsen i butikken, og er resultatet af en målrettet indsats for at holde en høj butiks- og servicestandard. - Jeg er meget stolt. Jeg havde ikke regnet med, at vi ville vinde. Det er da skide fedt, det er rigtig sjovt at få en pokal, siger 27-årige Dennis Knudsen fra Odense, der er butikschef i Fakta Ringe. Dennis Knudsen overtog Fakta Ringe den 1. december 2016. Inden da var han butikschef i en Fakta i Kolding i tre år. Siden han er kommet til Ringe, er der sket mange nye ting i den lokale Fakta. - Vi er en del af en kæde, men jeg vil ikke være som alle de andre - vi satser, tager nogle andre ting med og roterer i tingene, så det ikke er det samme man ser, hver gang man handler hos os, siger han. De nye tiltag i Fakta Ringe er også blevet bemærket af kædens ledelse. - Jeg har haft butikken i lidt over to år nu. Nu er det andet år i træk, vi vinder en pokal. Sidste år vandt vi også en pokal, der dengang var for største fremgang i salg pr. kunde i hele region syd, hvor der er cirka 150 butikker. I år har vi vundet i et af de to distrikter på Fyn, hvor der er 17 butikker. Den pris vi fik sidste år var målt på tal, med den her pris, vi har fået i år, har vi fået et kæmpe skulderklap og en anerkendelse af de ting, vi går og laver hernede. Det er mere personligt for os, da prisen er baseret på mange parametre: kundernes tilfredshed, medarbejdernes glæde og stolthed, den gode stemning i butikken og gode tal hele vejen rundt, siger han.

Jeg er meget stolt. Jeg havde ikke regnet med, at vi ville vinde. Det er da skide fedt, det er rigtig sjovt at få en pokal. Dennis Knudsen, butikschef i Fakta Ringe

Fakta Ringe er kåret som distriktets bedste Fakta-butik. Fra venstre ses souschef Jacob Fruerlund og butikschef Dennis Knudsen. Pressefoto

Godt sammenhold Kåringen er kort sagt et bevis på, at butikken gør tingene helt rigtigt, oplyser salgschefen i Fakta, Carsten Engemand, i en pressemeddelelse. - Butikken har igennem længere tid udviklet sig flot på alle tal, men titlen som Årets Butik i distriktet handler om mere end tal. Kundernes tilfredshed og medarbejdernes trivsel, er også faktorer, som vægtes højt i vurderingen af butikkerne. De gør ikke tingene svære end de er - Butikken har altid et højt niveau med fokus på frugt/grønt og kød. Samtidig er butikkens serviceniveau helt i top, og tilbagemeldingerne fra kunderne er, at de sjældent går forgæves i Fakta i Ringe, siger salgschefen. De gode resultater i Fakta Ringe, er baseret på et rigtigt godt samarbejde med butikkens 20 ansatte, mener Dennis Knudsen. - Jeg har et godt hold - jeg er ikke noget uden det hold, jeg har sat. Vi kan ping-ponge og tage lidt pis på hinanden, samtidig med vi også kan være seriøse. Vi er gode til at få alle med, når vi laver sociale ting sammen, som eksempelvis julefrokost, så det er andet, end bare arbejde. Selvom Fakta Ringe nu har vundet en pris to år i træk, er der ingen planer om at hvile på laurbærrene. - Vi skal blive ved med at arbejde med de ting, vi har gang i - specielt servicen arbejder vi på - når der er en god stemning, så rygtes det hurtigt til venner og familie. Det er ikke bare at læne sig tilbage og nyde det, vi skal blive ved med at arbejde for at gøre det bedre, blive ved med at forny os og tænke ud af boksen, siger Dennis Knudsen.

Dennis Knudsen er stolt over hædringen som årets butik i distriktet, hvor der er 17 Fakta-butikker. Foto: Nanna Lørup Buch