Ny Midtfyns Festival: Arrangør fåmælt om billetsalg

Ringe: Genoplivningen af Midtfyns Festival har den sidste halvanden måned givet genlyd langt omkring, og folkene bag festivalen har løbende afsløret mere og mere af det ambitiøse projekt. For nyligt har de været på charmeoffensiv på både et diskotek i Odense og Café Fabers i Ryslinge med fuldt hus, og senest har festivalarrangørerne afsløret firmafestkoncept og skuespillerpanel til festivalen.

Men siden billetterne blev sat til salg har arrangørerne holdt tæt til kroppen, hvor mange billetter, der indtil videre er langet over disken. Nu afslører direktør Sune Vesterlund dog, at der solgt "tæt på en femtedel" af det samlede antal billetter. Direktøren har tidligere sagt, at han satser på et sted mellem 1600 og 2000 gæster til forårets festival - det samme antal gæster som festivalen husede tilbage ved dens start i 1976. Selvom han ikke vil afsløre det egentlige salgstal, udtrykker han dog stor tilfredshed med den vej, vinden blæser for Midtfyns Festival.

Derudover fortæller Sune Vesterlund, at prisen på partoutbilletter stiger pr 1/1 2019 til 645 kroner for en billet til voksne. Han håber og tror samtidig på, at det forarbejde, festivalfolkene har lavet, har givet folk nu har en forståelse af, hvilken type festival de kan forvente - at de kan forstå den røde tråd, festivalarrangørerne følger.